Avere degli elettrodomestici efficienti, che siano ideali per il vostro spazio in casa e che, soprattutto, vi consentano di risparmiare sulla bolletta di fine mese, è davvero fondamentale in questo particolare periodo. Per questo, il nostro consiglio è di non farvi scappare la fantastica lavasciuga Haier I-Pro Series 7 disponibile ad appena 699,90€ invece di 1.549,00€.

A questo prezzo, potrete portare a casa un modello classe A, performante, super versatile e in grado di assicurarvi dei risultati professionali anche con i capi più delicati da trattare. Per questo, vi consigliamo di non farvi scappare l’occasione e acquistare la lavasciuga Haier finché siete in tempo!

La lavasciuga Haier I-Pro Series 7 è stata creata per consentirvi di ottenere risultati di lavanderia professionali nel comfort di casa vostra. Con un ampia scelta di funzionalità che miglia drasticamente le prestazioni, questa serie è stata progettata anche per ridurre il rumore e il consumo di energia, risparmiare tempo e persino consentire di ottimizzare la durata dei cicli di lavaggio.

Conforme alla Nuova Etichetta Energetica e rispetto alla classe G, il modello in questione classe A diminuisce i consumi fino al 51%, permettendovi di risparmiare energia, denaro e rispettando l’ambiente. Non meno importante, vi assicura meno tempo per fare il bucato e più tempo per ciò che amate!

La lavasciuga Haier con capacità di 12kg permette di fare più bucati contemporaneamente, risparmiando tempo prezioso da dedicare a ciò che amate. Grazie alla maggior capacità di carico, potrete ridurre il numero di bucati fatti all’anno anche di 73 cicli rispetto alla classica lavasciuga con capacità di 8 kg!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Unieuro dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!