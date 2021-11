Questa lavatrice da 10 kg a meno di 300€ è l’affare del giorno di eBay

eBay sta facendo di tutto per organizzare il Black Friday ma, nel frattempo, proseguono le offerte quotidiane della sezione de “Gli Imperdibili“, dove anche oggi sarà possibile fare degli ottimi affari. Come sempre, vi ricordiamo che gli sconti presenti nella nota sezione del portale tendono a durare poco a causa della convenienza, oltre che ad un eventuale stock limitato.

Uno dei risparmi più elevati e interessanti di queste ore lo si avrà aggiungendo nel carrello la lavatrice San Giorgio SEN1012D New Evolution, un modello che ritorna in offerta su eBay dopo svariati mesi e lo fa proponendosi a meno di 300€, una cifra davvero molto bassa per una lavatrice da 10Kg. Il prezzo esatto per portarsela a casa è di 279,90€ che, in confronto agli originali 599,90€, non sono nulla. Un’offerta incredibile, nonché forse l’unica lavatrice da 10Kg acquistabile a meno di 300€.

Oltre a vantare una capienza del cestello tra le più grandi in assoluto, la San Giorgio SEN1012D New Evolution riesce a far girare quest’ultimo a 1.200 giri al minuto, permettendo non solo alla lavatrice di finire il ciclo di lavaggio quasi a tempi record, ma anche di lavare gli indumenti in modo più approfondito. A tal proposito, questo modello dispone di tutti i programmi di lavaggio di cui avete bisogno, tra cui quello dedicato al cotone, al sintetico, ai delicati e tanti altri. Come anticipato, questo elettrodomestico sa essere piuttosto veloce nel terminare il lavoro, merito anche della modalità “Rapido” che, in circa 30 minuti, sarà in grado di lavare adeguatamente i vostri capi sporchi, a patto che non siano troppo imbrattati.

La San Giorgio SEN1012D New Evolution è dotata poi della funzione “Prelavaggio“, utile per rimuovere lo sporco più ostinato dai tessuti, facendo sì che il detersivo agisca in maniera più profonda nelle fasi successive del ciclo. Insomma, una lavatrice che si farà apprezzare per il suo ottimo rapporto qualità/prezzo, il quale potrebbe durare poche ore se consideriamo la portata dell’offerta.

Detto ciò, abbordabili sono anche molte altre offerte presenti su eBay ed ecco perché vi suggeriamo caldamente di consultarle al seguente indirizzo.

