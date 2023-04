Se passate spesso le vostre giornate fuori casa per lavoro o se, semplicemente, siete alla ricerca di un prodotto che possa davvero tornarvi utile nel corso dei vostri viaggi, specie quelli di breve durata, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questo splendido prodotto, reso popolarissimo su TikTok grazie all’esplosiva popolarità del trend degli “Amazon Finds“.

Di che stiamo parlando? Di un pratico portavivande elettrico a marchio Travelismo, divenuto popolarissimo, in questo formato, su TikTok, ed acquistatissimo anche nel nostro paese, come testimoniano le oltre 16.000 recensioni, e la sua media quasi a 5 stelle! Un prodotto davvero “furbo”, che oggi può anche essere acquistato ad un prezzo interessante, visto lo sconto del 13% che ne abbassa il costo a soli 34,99€, contro i 39,99€ del prezzo originale!

Ma di che si tratta, in sostanza? Stiamo parlando di un classico cestino porta pranzo, quanto meno nella forma e nel concetto, utilissimo se avete la necessità di portare con voi del cibo, che sia per lavoro o, magari, in un piccolo viaggio di piacere. La differenza, rispetto al prodotto tradizionalmente noto, è che questo dispositivo è in grado di riscaldarsi da solo, a patto che lo si possa collegare o ad una presa di corrente, grazie al suo cavo da 22oV, o anche ad una presa da auto, grazie ad un apposito alimentatore compatibile con prese 12V e 24V!

In questo modo, grazie ad una resistenza da ben 60 W, questo comodo porta pranzo sarà in grado di riscaldare il vostro cibo, permettendovi di godere di un buon pasto proprio come se foste tra le mura di casa. Per questo, questo prodotto ha raccolto davvero moltissimo interesse, anche qui da noi, e questa versione messa in commercio su Amazon è praticamente identica a quella che potreste rintracciare proprio su TikTok.

Per altro, neanche a dirlo, si tratta veramente della versione migliore di questo prodotto che potrete reperire sul portale, giacché inclusiva di posate (un coltello e una forchetta in acciaio inox), ed anche una comoda divisione in compartimenti, per portare con sé anche un dolce o uno snack.

Parliamo, in sintesi, di un prodotto davvero utilissimo, realizzato con materiali di pregio, tra cui l’acciaio, e persino lavabile in lavastoviglie! Per questo, vi invitiamo ad approfittare dell’offerta messa in campo da Amazon, consultando la pagina della piattaforma dedicata al prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto.

