La Vigilia di Natale è praticamente alle porte, ma sappiamo che per molti, mancano ancora molti regali da mettere sotto l’albero di Natale all’appello! Se siete tra questi, e se volete ricevere una mano da Amazon per soddisfare anche il bisogno di acquisti dell’ultimissimo minuto, allora occhio a questa offerta, grazie alla quale potrete mettere sotto l’albero un regalo davvero degno di nota, specie per una persona amante del buon caffè!

Sul portale, infatti, è in sconto del 25% l’ottima macchina per il caffè in cialde, Nescafé Dolce GENIO S EDG225.Ae, prodotta da De’Longhi, ed oggi disponibileal prezzo di 74,00€ invece di 99,00€ con, in più, anche la possibilità di ricevere il vostro acquisto giusto in tempo per Natale, giacché Amazon garantisce che, acquistando il prodotto oggi, esso possa ancora arrivare in tempo per le festività!

Compatta e funzionale, la macchina per il caffé Genio S è caratterizzata da un design moderno e compatto, che combina in modo sapiente eleganza e funzionalità, offrendo non solo un ottimo caffé, ma proponendosi anche come uno splendido corredo di arredo per la vostra cucina.

Operativa in pochissimo tempo, e predisposta per lo spegnimento automatico dopo 1 minuti di inattività dall’ultimo caffè erogato, questa splendida macchina targata De’Longhi è in grado di offrirvi un caffè dal gusto e dall’aroma eccezionali, lavorando con quelle che sono le tipiche cialde piatte e in plastica targate Nescafé Dolce Gusto, o anche con cialde compatibili di altre marche.

Qualora, poi, vi piacesse spaziare dal caffè ad altre bevande, calde o fredde che siano, sappiate che questa è una delle pochissime macchine a cialde che è in grado di assecondare ogni vostro gusto, essendo predisposta, già dalla casa madre, per la creazione di bevande e infusi, come té, tisane, orzo, ginseng e non solo!

A questo punto non ci resta che lasciavi all’acquisto ma, prima di far ciò, ci prendiamo un attimo per suggerirvi, qui e ora, di sottoscrivere un abbonamento al servizio Amazon Prime che, oltre a farvi risparmiare un po’ di soldi sulle spedizioni dei vostri acquisti, vi garantirà anche consegne prioritarie e veloci. Cosa da non sottovalutare, specie perché le spedizioni cominciano ad aumentare vertiginosamente, e per molti prodotti Amazon sta già segnalando rallentamenti nelle spedizioni, o addirittura ritardi! Meglio partire prevenuti, e provare ad assicurarsi di avere i propri pacchi in tempo per la Vigilia di Natale.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questa ottima macchina per il caffè prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!