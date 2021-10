Questa offerta su Microsoft Surface Laptop 4 è l’affare del giorno da non perdere!

Siete alla ricerca di un notebook con tutti i crismi ma volete tenere la spesa al di sotto dei 1000 euro? Allora questa è l’occasione che stavate aspettando! Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è possibile acquistare lo splendido (e recentissimo) notebook Microsoft Surface Laptop 4 al prezzo eccezionale di soli 927,42€, invece dei 1.149,00€ del prezzo originale!

Un affare imperdibile, specie considerando che parliamo di un notebook arrivato sul mercato da pochissimo, e nonostante questo già disponibile a prezzo scontato, con un taglio di ben 221,58€ rispetto all’importo originale!

Disponibile in diverse configurazioni, quella che vi proponiamo oggi in sconto su Amazon è la versione di Microsoft Surface Laptop 4 equipaggiata con un processore AMD Ryzen R5 ottimizzato per lavorare su sistemi operativi Microsoft, così da rendere l’esperienza d’uso fluida, responsiva e senza sbavature. Si tratta di un processore sviluppato direttamente in collaborazione tra le due aziende, di per sé in grado di offrire performance decisamente superiori rispetto alla media dei notebook presenti sul mercato allo stesso prezzo.

A ciò si unisce un SSD da 256 GB, forse non il massimo della capienza, ma comunque dalle prestazioni più che buone per fronteggiare qualsiasi delle attività di tutti i giorni. Oltre a ciò, parliamo anche di un notebook che, pur non distanziandosi molto dalle linee del passato, si presenta con un form factor sottile ed elegante, dalle linee pulite e un ampio display da 13,5″ (ideale per la produttività personale) con tecnologia touch, particolarmente utile per chi, ad esempio, lavora negli ambiti della creatività.

Tuttavia non parliamo di un notebook per i soli creativi, ma di un dispositivo che può costituire una scelta ideale anche per chi è alla ricerca di un dispositivo per studiare o lavorare in mobilità, giacché oltre ad essere leggerissimo con i suoi ‎1.25 kg, Surface Laptop 4 si propone anche con una batteria da oltre 12 ore di durata, come vi abbiamo raccontato anche nel corso della nostra recente prova diretta del prodotto.

Venduto com’è al prezzo di 927,42€, Surface Laptop 4 è un notebook di pregio, che unisce funzionalità, design e prestazioni in un pacchetto davvero accattivante, specie considerata la bontà del suo processore a marchio AMD. Un prodotto interessante che, scontato com’è di oltre 22o euro, potrà facilmente incontrare i gusti ed i bisogni di molti. Detto questo, vi rimandiamo alla pagina d’acquisto del prodotto, invitandovi anche a consultare l’intera pagina di Amazon dedicata alle offerte, così che possiate scoprire quelle che sono le altre promozioni di questa giornata! Infine, vi invitiamo ancora una volta ad iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

