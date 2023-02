Siete alla ricerca di una borsa professionale e di ottima qualità con cui portare in giro il vostro notebook nelle giornate di lavoro, studio o viaggio, ma al contempo volete risparmiare? In tal caso non possiamo che consigliarvi un fantastico modello di HP, attualmente scontato del 54% su Amazon!

La borsa a tracolla HP Envy Urban è infatti disponibile a 39,19€ anziché 84,44€, consentendovi quindi di risparmiare quasi 50,00€ su un prodotto dalla qualità veramente eccellente. Potrete infatti riparare notebook fino a 15.6″ da qualsiasi urto e caduta, oltre ad avere a disposizione svariate tasche in cui conservare i vostri averi personali.

Dal design minimalista e dotata di una resistenza eccellente grazie ai materiali di altissima qualità, la borsa è di dimensioni 43x30x9 cm; potrete quindi collegarla facilmente a un trolley e portarla con voi anche in viaggio, non dovendo infilare il portatile nella valigia e semplificando così i controlli di sicurezza in aeroporto.

La chiusura magnetica della tasca principale vi consentirà di accedere facilmente al vostro notebook, mentre gli ampi scomparti laterali ricchi di zip e inserti interni vi consentiranno di riporre documenti, accessori come carica batterie, hard disk esterni e molto altro. Inoltre, la borsa è estremamente sicura, dato che è stata progettata per bloccare i lettori RFID, permettendovi dunque di proteggere i dati delle carte di credito da qualsiasi tentativo di violazione.

Infine, essendo dotata sia di una maniglia in pelle sintetica che di una tracolla sganciabile, potrete decidere di indossare la borsa nel modo che preferite, affrontando così anche viaggi più lunghi a piedi nella massima comodità. I materiali idrorepellenti proteggeranno infatti il vostro PC da ogni intemperia, assicurandone la massima longevità.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!