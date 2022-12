Cosa c’è di meglio di un bel videogioco di macchine, in cui lanciarsi in sfrenate e velocissime gare? Molto probabilmente gran poche cose, soprattutto se tali esperienze videoludiche vengono godute con una buona postazione di guida. Nel caso ne stiate cercando una vi farà decisamente piacere sapere che l’ottima Logitech G29 Driving Force è attualmente disponibile con ben 150 euro di sconto su Amazon. Assolutamente non male, vero?

Il Logitech G29 Driving Force è compatibile con PlayStation e PC, risultando quindi perfetto per un gran numero di giochi di corse, a partire da Gran Turismo fino ad arrivare a Forza Horizon. Costruito con materiali di ottima qualità, vedi ad esempio la vera pelle cucita a mano, e dotato delle migliori tecnologia, come il ritorno di forza a 2 motori o la rotazione fino a 900°, il Logitech G29 è una signora postazione da guida, che renderà felici tutti gli appassionati di questo mondo. Soprattutto ora che è disponibile a un prezzo eccezionale su Amazon.

Oltre alla possibilità di acquistare il Logitech G29 Driving Force con 150 euro di sconto su Amazon, esistono anche molte altre offerte in circolazione. Per non perdervene neanche una vi rimandiamo ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte. In essi troverete informazioni sempre aggiornate su tutte le migliori offerte in corso sui vari store. Il tutto con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Seguendo comodamente il link qui sotto, invece, potete trovare l’ottima postazione di guida Logitech già a prezzo di saldo su Amazon.

