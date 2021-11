Questa ring light da 10″ è perfetta per fare streaming, e costa meno di 12€!

L’Early Black Friday di Amazon è praticamente finito, ma ci sta proponendo ancora numerose offerte in attesa di entrare ufficialmente in quello che sarà il periodo del Black Friday vero e proprio. Le offerte, infatti, sono ancora molto numerose, e spaziano dai prodotti più grandi a quelli più piccoli, ma comunque utilissimi, come è il caso della splendida ring light DAXGD.

Un oggetto davvero molto utile, che oggi potrà essere vostro a meno di 12€! Un autentico affare, per un prodotto che, sulla carta, ha tutto ciò che occorre sia ad un amatore che ad un professionista. La ring light DAXGD è infatti un’ottima soluzione per chiunque abbia la passione per foto o video, specie se tra le pareti domestiche.

Semplicissima da utilizzare, la ring light DAXGD è oggi acquistabile alla cifra abbordabilissima di soli 11,10€ invece de soliti 13,88€, un acquisto ottimo in termini di rapporto/qualità prezzo, specie considerando che non parliamo di una semplice luce LED dalla forma circolare, ma di una ring light con luce ad anello dimmerabile, e che può essere impostata secondo ben 3 tipologie di illuminazione differente, in base alle vostre necessità: bianco freddo, bianco caldo oppure luce diurna, una modalità molto più tenue e naturale nel caso in cui non avrete bisogno di una forte intensità. Ogni modalità di illuminazione ha 10 luminosità regolabili tra cui scegliere, in grado di soddisfare tutte le vostre esigenze anche in circostanze molto differenti.

Il design è pensato per semplificare la creazione di contenuti con il telefono dato che combina il supporto del cellulare con la vera e propria lampada, inoltre potrete sistemare la posizione del vostre dispositivo utilizzando il collo di cigno in metallo, regolabile secondo l’altezza e l’angolazione che preferite maggiormente. Anche il treppiede è regolabile quindi potete facilmente modificarne l’altezza, in base alla vostra statura e anche alla posizione: per contenuti da mobile o per illuminare la vostra live, la ring light è perfetta!

