Potente, leggera e versatile, Proscenic P11 Smart è una scopa senza fili di qualità, perfetta per chi, magari, è sì alla ricerca di una buona scopa elettrica, ma non ha intenzione di spendere poi molto, pur acquistando un prodotto moderno e di qualità.

Considerata la media del mercato, infatti, ed a patto di rivolgersi ad elettrodomestici di qualità, la Proscenic P11 Smart costa relativamente poco, con un prezzo di partenza di 239,00€ che, tuttavia, è oggi persino scontato da Amazon, visto lo splendido sconto del 29%, che vi permetterà di acquistare questa scopa elettrica senza fili ad appena 169,00€!

Un prezzo ottimo, specie considerate le caratteristiche tecniche di questo prodotto che, ve lo garantiamo, vi offrirà performance ottime, permettendovi di pulire la vostra casa in modo rapido ed efficiente, con anche un tocco “smart”.

Come da titolo, infatti la Proscenic P11 Smart include anche caratteristiche la rendono un po’ più “intelligente” rispetto ad alcuni prodotti della concorrenza. Non ci riferiamo solo al suo splendido e funzionale display touch, ma anche alla possibilità cha questa scopa elettrica di connettersi ad una apposita app, grazie alla quale potrete tenere traccia delle vostre pulizia, ottenere assistenza e persino verificare lo stato di consumo delle parti di ricambio!

Oltre a ciò, parliamo di una scopa elettrica con un’eccellente potenza, e capace di generare fino a 30.000 pa di forza di aspirazione, riuscendo così a catturare anche le piccole particelle di pulviscolo.

Leggera, maneggevole, ed utilizzabile comodamente per raggiungere anche le parti più difficili della vostra casa, come ad esempio superfici sopraelevate o soffitti, Proscenic P11 Smart garantisce fino a 60 minuti di pulizie ininterrotte ed è, a nostro giudizio, una scopa elettrica davvero da non perdere! Per questo, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi quest’ottimo prodotto prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

