State cercando una scrivania da utilizzare tutti i giorni, tutto il giorno e ne vorreste una regolabile? In questo caso non potete farvi scappare il modello Felxispot disponibile a un prezzo scontato addirittura del 34% grazie al Prime Day. Per poco, infatti, avrete l’occasione di portarla a casa ad appena 245,99€ invece di 369,99€, un costo praticamente irripetibile.

La scrivania in questione, vi permetterà di scegliere se stare seduti o in piedi, regolando l’altezza fino a 121 cm per stare comodi mentre lavorate o studiate. Inoltre, iscrivendovi quanto prima al servizio Prime con ben 30 giorni di prova gratuita, avrete la possibilità di riceverla in appena 24/48h!

Considerando che passiamo numerose ore consecutive al lavoro, anche da casa, scegliere una scrivania valida è un investimento davvero fondamentale. Il modello che vi proponiamo, infatti, pone la salute e comfort al primo posto, con l’impegno di essere responsabili e personalizzabili per ogni cliente. Il meccanismo di sollevamento motorizzato, infatti, offre regolazioni dell’altezza ancora più fluide da 73 a 121 cm.

La scrivania Flexistop non è solo ergonomica, ma è anche dotata di un design pensato per riporre i vostri oggetti in maniera comoda e ordinata. Avrete, infatti, un cassetto apposito sotto il desktop per riporre i cavi e ganci sui lati per fissare le borse per laptop, massimizzando lo spazio disponibile. Il sofisticato design in acciaio di livello industriale, inoltre, è robusto e durevole, in grado di sostenere fino a 100kg.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!