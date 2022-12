Se state cercando un’ottima SD per la vostra Nintendo Switch, a un costo particolarmente vantaggioso, la SanDisk MicroSDXC è proprio ciò che fa al caso vostro. Su eBay, infatti, potrete portarla a casa ad appena 15,50€, un prezzo più che conveniente!

Un’offerta decisamente interessante dato che si tratta di un prodotto con licenza d’uso ufficiale per Nintendo Switch, che potrebbe tuttavia terminare da un momento all’altro. Per questo motivo, vi consigliamo di precipitarvi sulla pagina dello store e portare a termine l’acquisto della memory card il prima possibile!

La scheda microSDXC SanDisk consente di aggiungere fino a 64GB di spazio al vostro sistema e vi garantisce una minore attesa di caricamento grazie alla velocità di lettura e scrittura rispettivamente fino a 100 MB/s e 90 MB/s. Si tratta della proposta ideale per conservare tutti i vostri giochi preferiti in un unico posto, per portarli sempre con voi, anche mentre siete in viaggio.

Non meno importante, trattandosi di una micro SD con licenza d’uso ufficiale Nintendo, avrete la certezza che si tratti del prodotto studiato appositamente per la console, in grado assicurarvi le migliori performance possibili. Da menzionare anche il fantastico design ispirato a Zelda, tra i titoli più importanti e iconici per Nintendo Switch!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

