Questa sedia gaming scontata di 150€ è un affare! Non fatevela scappare!

Avevamo aperto la mattinata parlando di Amazon e del mondo del gaming, offrendovi quella che è l’ottima promozione presente sullo store, grazie al quale acquistare la piccola ma potente Xbox Series S in accoppiata con FIFA 22, ad un prezzo super!

Ebbene, torniamo ora tanto sull’argomento, quanto sullo store, per presentarvi quella che è un’impareggiabile offerta dedicata ad un’ottima sedia da gaming, per la precisione la splendida, ma non troppo nota, HP Omen Citadel, sedia da gaming prodotta da HP per il suo brand Omen dedicato al gaming, ed oggi in sconto al prezzo eccezionale di soli 295,30€, in virtù degli originali 449,99€.

Comoda e dalla seduta spaziosa, la HP Omen Citadel è una sedia progettata con una cura maniacale, pensata appositamente per rispondere alle esigenze dei gamer più incalliti che, al netto delle molte ore seduti, devono potersi affidare ad una sedia resistente, traspirante ed ergonomica.

Progettata, dunque, per un uso intensivo, la HP Omen Citadel può sostenere fino a 136 kg, grazie alla sua struttura in acciaio. Regolabile in ogni aspetto, dall’inclinazione dello schienale sino all’altezza della seduta e dei braccioli, la HP Omen Citadel poggia saldamente su 5 rotelle piantate in una indistruttibile base d’acciaio, così che anche lo spostamento possa risultare comodo e fluido.

Dotata di imbottiture leggere in memory foam, in grado di sostenere correttamente il peso di schiena, collo e lombi, la HP Omen Citadel è una sedia da gaming che non tutti conosco, ma che certamente i più apprezzeranno, specie perché venduta oggi ad un prezzo davvero eccezionale: stiamo parlando di appena 295,30€, risultato di uno sconto di poco più di 150 euro, che rendono accessibile ai più quella che è, senza alcun dubbio, una sedia top di gamma, ora venduta al prezzo di un prodotto di fascia intermedia!

Un affare senza compromessi che, in ogni caso, è comunque solo uno di quello che è il ricco compendio di offerte Amazon di oggi. Offerte che, a questo punto, vi invitiamo a consultare tramite l’apposita pagina dedicata. Inoltre, qualora foste alla ricerca non solo delle console di nuova generazione, ma anche e soprattutto di tante ottime offerte quotidiane, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buon divertimento!

