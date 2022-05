Se il vostro televisore ha fatto il suo tempo ed è diventato obsoleto per gli standard attuali, nonostante integri già le tipiche caratteristiche di una smart TV, eBay ha l’offerta perfetta per voi! Infatti una delle migliori offerte di oggi è su l’LG 50UP78006LB da 50 pollici del 2021, uno dei modelli più all’avanguardia e dal miglior rapporto prezzo/qualità per questa fascia di costo.

Lo sconto applicato da eBay è del 36%, una percentuale che vi permetterà di acquistare questa smart TV a soli 369,90€, il che fa di questa una delle migliori offerte disponibili oggi sul web. La cifra richiesta da eBay per questo modello di LG da 50 pollici è la più bassa di qualsiasi altro e-commerce, quindi non ci sono davvero motivi per non cogliere al volo questa opportunità anche perché, come detto, si tratta di una smart TV di ottima qualità, capace di soddisfare le esigenze della maggior parte delle persone.

La LG 50UP78006LB è una smart TV con pannello 4K nativo e, nonostante disponga della classica tecnologia a retroilluminazione a LED, sarà in grado di riprodurre con precisione anche la più sottile differenza cromatica, piazzandosi come una smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo. Parliamo dunque di un modello perfetto per chi cerca una smart TV capace di avvicinarsi alle soluzioni di fascia alta di LG in termini di qualità di visione, spendendo però quasi la metà.

Se siete soliti guardare Blu-Ray e contenuti in HDR, la LG 50UP78006LB saprà stupirvi, merito del pieno supporto agli ultimi standard di qualità, ma lo saprà fare anche con i semplici programmi televisivi, dato che il processore aumenterà la risoluzione delle immagini, simulando così un 4K anche se la qualità originale del programma che state vedendo non gode dell’alta definizione. Questo modello non si fa mancare neanche i formati DTS e Dolby Digital, cosicché possiate godere anche di un ottimo audio, spesso sottovalutato ma che invece copre un ruolo importante nel portare al massimo il coinvolgimento.

Insomma, un elettrodomestico di grande valore in grado non solo di permettervi di guardare i vostri programmi e film preferiti alla massima risoluzione, ma anche di portare migliorie all’arredamento. Non sappiamo quando l’offerta terminerà, sappiamo però che le scorte sono limitate, per questo vi invitiamo a visitare subito la pagina dedicata al seguente indirizzo.

quattro canali Telegram dedicati alle offerte. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Buono shopping! Infine, vi ricordiamo che, se siete a caccia di sconti e promozioni, val davvero la pena iscriversi ai nostri. Lì, infatti, riceverete prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso su Amazon, e su tanti altri store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Abbigliamento e Sport Hardware & Tech, e prodotti cinesi

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!