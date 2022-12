Se state pensando di acquistare un’ottima smart TV dal rapporto qualità/prezzo particolarmente vantaggioso, vi invitiamo a valutare l’acquisto del modello LG 55UQ70006LB da 55″ Ultra HD, in super sconto su eBay! Lo store ha in ribasso ancora moltissimi dispositivi tech, hardware e TV ma abbiamo deciso di menzionarvi questo prodotto LG, in quanto si tratta di uno degli articoli più validi in quanto disponibili ad appena 369,00€ invece di 649,00€, per uno sconto di ben 320€!

Questo prodotto vi assicura immagini definite con la risoluzione Real 4K e l’ottimo Processore α5 Gen 5 con AI per un’esperienza ancora più emozionante. L’ideale per passare le feste a vedere le vostre pellicole preferite, nella qualità migliore possibile! Dato che stiamo parlando di un’offerta super interessante, che potrebbe terminare da un momento all’altro, vi consigliamo a portare a termini il vostro acquisto il prima possibile.

I TV LG Ultra HD portano la vostra esperienza di visione a un livello superiore e, in più, vi permettono di osservare colori vividi e dettagli mozzafiato. Inoltre potrete godere dei vostri contenuti in 4K anche quando sono a una risoluzione più bassa grazie all’upscaling intelligente. Ciò permette alla smart TV di ottimizzare i contenuti da qualsiasi sorgente! In più, con la tecnologia HDR10 Pro, il modello in questione regola la luminosità dei contenuti HDR per migliorare il colore e la nitidezza di ogni frame.

Se siete dei gamer, potrete lasciarvi incantare dal realismo dei vostri titoli preferiti grazie alla feature Game Optimizer. Quest’ultima raccoglie in un unico posto tutte le impostazioni necessarie, in modo tale da rendere la vostra esperienza di gioco eccellente e personalizzata. Con la Game Dashboard, invece, avrete sempre sott’occhio le prestazioni e le impostazioni in uso.

Non meno importante, questo TV è predisposto per usare l’assistente vocale ThinQ AI, acquistando il telecomando puntatore a parte. In questo modo, accederete a un nuovo modo di controllare il TV, usando solo la vostra voce. Da non sottovalutare che, grazie a questo prodotto LG, potrete ricevere consigli personalizzati direttamente dalla Home Dashboard del dispositivo. Basta impostare un profilo personale, effettuare l’accesso e di conseguenza riceverete suggerimenti su misura in base alla cronologia dei contenuti che avete guardato e cercato. In più, potrete accedere più rapidamente anche alle applicazioni che utilizzate più di frequente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

