Siete alla ricerca di una nuova Smart TV che vi offra un’esperienza di visione senza precedenti? Il nostro consiglio è quello di rivolgervi al volantino di Comet, dove ogni mese vengono proposte offerte su prodotti di ogni categoria. In particolare, tra le promozioni più interessanti di questi giorni vi è uno spettacolare modello di Samsung da 55″, che potrete portare a casa risparmiando centinaia di euro.

La Smart TV QLED Samsung Q70B è infatti attualmente in sconto a soli 749,00€ invece di 1.299,00€; si tratta di un ribasso del 42%, che vi permetterà di risparmiare oltre 500,00€ sul prezzo di listino! Inoltre, al momento dell’acquisto avrete modo di optare per il pagamento in 3 rate da 249,67€ senza interessi con PayPal.

Il televisore rientra tra i modelli più recenti di Samsung, e infatti possiamo trovare il potentissimo Processore Quantum 4K, tra i più intelligenti e più veloci mai prodotti dall’azienda. La Smart TV riuscirà ad abbassare automaticamente il volume nelle scene più rumorose e ad alzarlo in quelle sussurrate, in modo da garantirvi sempre un’esperienza audio immersiva. Inoltre, lo stesso accadrà con la luminosità dello schermo, così da generare sempre immagini nitide e senza aloni o riflessi.

Vi è poi la tecnologia Quantum HDR, che creerà neri profondi e colori più accesi; che voi stiate guardando una partita di calcio, un documentario o una serie tv, godrete di dettagli incredibili che vi faranno rimanere costantemente a bocca aperta e vi faranno sentire come dinanzi allo schermo di un cinema. Il pannello della Smart TV Q70B di Samsung riserva però un’ulteriore chicca, ovvero il Real Depth Enhancer, che metterà automaticamente a fuoco i soggetti in primo piano, attenuando invece lo sfondo così da riprodurre immagini incredibilmente realistiche.

L’intelligenza del televisore non si ferma all’audio e allo schermo, dato che la modalità EyeComfort regolerà automaticamente la luminosità e i colori al crepuscolo così da ridurre l’affaticamento visivo e aiutare il rilassamento. I gamer potranno invece beneficiare della tecnologia FreeSync Premium Pro, che garantisce gameplay estremamente fluidi e senza cali di frame, anche durante le partite più frenetiche.

Infine, grazie alla compatibilità con gli assistenti vocali quali Alexa e Google Assistant potrete controllare la Smart TV attraverso il microfono integrato, o dai vostri dispositivi quali smartphone e tablet. Nel menu del televisore avrete poi accesso a una moltitudine di applicazioni e programmi, come moltissime piattaforme streaming, canali per lo sport e per le notizie, il tutto a portata di mano.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina di Comet dedicata alla Smart TV Samsung Q70B. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

