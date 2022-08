Se state valutando l’acquisto di una smart TV dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di assicurarvi delle ottime prestazioni, vi proponiamo il modello Samsung The Frame da 32″ disponibile da eBay a soli 279,99€ invece di 499,99€. Lo store ha attivi numerosi ribassi in ambito tech e smart TV ma, tra le proposte più interessanti in assoluto, va menzionato proprio questo articolo scontato addirittura di oltre 200€ rispetto al prezzo di listino!

Un ribasso particolarmente interessante su un prodotto a marchio Samsung con pannello QLED, risoluzione Full HD e un design minimale ed elegante, in grado di adattarsi perfettamente al vostro arredamento. Dato che stiamo parlando di una smart TV così valida e disponibile a un prezzo così ridotto, vi invitiamo ad effettuare il vostro acquisto fintato che l’offerta è ancora in corso!

Con Samsung The Frame da 32″ avrete la possibilità di vedere film e serie tv in alta qualità, grazie alla tecnologia QLED garantita dalla feature Quantum Dot. Quest’ultima è pensata appositamente per assicurarvi il 100% di volume colore e rendere ogni sfumatura unica e vibrante, mentre la tecnologia Dual LED si occupa di aumentare il contrasto in base alla temperatura di retroilluminazione. In questo modo otterrete sempre una resa cromatica ottimale, in qualsiasi condizione di luce! Unite le due feature, il risultato si traduce in tinte ultra-realistiche in grado di mantenere inalterati dettagli e consistenze.

Non meno importante, come vi abbiamo già accennato nell’introduzione, il modello Samsung The Frame è ideato appositamente per assomigliare il più possibile a un qualsiasi quadro da esporre nelle vostre stanze. Come ci riesce? Grazie alla forma ed al disegno della cornice super sottile, ma anche per merito della riduzione dei cavi necessari per alimentare il televisore.

Samsung ha infatti realizzato un unico cavo in grado di trasmettere dati audio/video ad alta capacità e velocità chiamato One Invisible Connection, ideale per rivoluzionare l’estetica dell’articolo e, indubbiamente, anche della vostra casa. Da non sottovalutare assolutamente la Art Mode, pensata per trasformare la smart TV Samsung in un’opera d’arte grazie alla proiezione a schermo di famosi dipinti in Full HD.

