Questa smart TV Sony da 65″ è spettacolare, ed è scontata di 500€ da Comet!

La nostra programmazione delle migliori offerte hi-tech continua e, dopo aver visto insieme quelle che sono le proposte giornaliere di Amazon, eBay e Mediaworld, è giunto il momento di passare al setaccio una nuova ed imperdibile iniziativa di Comet che coinvolge una fantastica smart TV Sony, scontata oggi di ben 500,00€!

Il nome del prodotto in questione è Sony XR65A83JAEP. Si tratta di un televisore dalle ottime specifiche tecniche, disponibile quest’oggi su Comet a “soli” 2.099,00€ al posto di 2.599,00€, a seguito di uno sconto del 19,20€ che ne ha tagliato il prezzo consigliato dal produttore asiatico appunto di ben 500,00€. Dunque, un’ottima occasione per acquistare un articolo adatto alla fruizione dei migliori contenuti multimediali oppure per giocare al massimo del dettaglio con le console di nuova generazione.

Entrando in quelle che sono le specifiche tecniche, il Sony XR65A83JAEP vanta un ampio pannello OLED da 65 pollici con una risoluzione in 4K UltraHD, con una frequenza d’aggiornamento fino a 120 Hz. Infatti, è possibile ottenere un vantaggio non indifferente durante la riproduzione di titoli compatibili, specie nei giochi d’azione e in quelli sportivi. Oltre a ciò, questo articolo promette un ritardo in ingresso ridotto a meno di 8,5 ms.

Questo televisore, inoltre, possiede un processore denominato Cognitive Processor XR che analizza le immagini in entrata, in modo tale da riprodurre immagini nello stesso modo in cui l’occhio umano mette a fuoco colore e profondità. Tra le specifiche troviamo anche il sistema “XR OLED Contrast”, che accentua i picchi di luce e rende più profondi i neri. Il tutto è gestito dal sistema operativo AndroidTV.

Un televisore dalle specifiche tecniche eccezionali, venduto oggi ad un prezzo praticamente irrinunciabile. Chiaramente, questa offerta non è l’unica attualmente attiva, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina di Comet, dato che il portale sta riservando ai suoi clienti moltissimi prodotti a prezzi scontati.

