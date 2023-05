Se siete alla ricerca di un prodotto interessante per dare un tocco in più al vostro arredamento, che possa tornarvi comodo su di una scrivania o un comodino, allora occhio a questa proposta che abbiamo scovato per voi su TikTok, e che rientra a pieno diritto in quelli che, oramai, impazzano da tempo in rete con il nome di “Amazon Finds”: oggetti sorprendenti, spesso caratterizzati da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e protagonisti di una grande popolarità grazie all’influenza dei social!

L’articolo del giorno? Indubbiamente la splendida lampada da tavolo EZVALO, un suppellettile stiloso ed interessante, capace di unire le funzionalità di una lampada a quelle di una base di ricarica wireless per smartphone e non solo! E che oggi è in doppio sconto su Amazon, al punto da poterla acquistare al prezzo di appena 28,68€ rispetto al prezzo di partenza di ben 59,99€!

Un affare, possibile non solo grazie ad uno sconto applicato da Amazon pari al 36%, ma anche ad un coupon sconto aggiuntivo, presente direttamente sulla pagina del prodotto (si trova sotto al prezzo), e che una volta selezionato vi permetterà di risparmiare altri 9 euro circa, abbassando definitivamente il prezzo alla cifra che vi abbiamo riportato!

E ne vale certamente la pena, visto che si parla di una delle lampade più apprezzate, in questo momento, su social come TikTok, complice il suo design decisamente indovinato, ma anche le sue funzionalità, visto che include non solo un sistema di illuminazione, ma anche uno speaker e una piattaforma di ricarica wireless!

La lampada da tavola EZVALO, in tal senso, è un prodotto davvero sfizioso che, anzitutto, funge da sistema di illuminazione con 4 diversi livelli di luminosità regolabili (0%/30%/70%/100%), ed il cui controllo avviene tramite sistema touch a sfioramento, presente direttamente sulla livrea della lampada.

Ma siamo solo all’inizio: la lampada EZVALO, infatti, include anche un pratico caricatore wireless integrato, tanto che basta posizionare il vostro smartphone sulla lampada per ottenere una ricarica completa in pochissimo tempo. Inoltre, come detto pocanzi, questa lampada include persino un altoparlante Bluetooth portatile di alta qualità, con supporto alla tecnologia Bluetooth 5.0, e capace di offrire un suono nitido ed appagante.

Insomma: più che una lampada, un dispositivo versatile e ricco di funzionalità che, per altro, vanta anche un design davvero apprezzabile e indovinato, con il corpo della lampada che funge sia da speaker che da base di ricarica, coperto in gran parte da un rivestimento in tela resistente e splendido al tatto, che conferisce al prodotto un aspetto premium non da poco! La base di appoggio per il telefono, invece, è in silicone anti scivolo, così che il vostro smartphone non possa in alcun modo finire per terra, neanche qualora si urti la lampada.

Dulci in fundo, questa lampada si propone anche con un supporto regolabile per telefono cellulare, che di fatto è anche il punto da cui la lampada emette la sua intensa luce a LED, e la cui rotazione di 180 gradi vi permetterà di posizionare il vostro dispositivo sempre comodamente, specie nel caso in cui, ad esempio, esso sia connesso proprio allo speaker di questa lampada, così che possiate visualizzare e cambiare rapidamente la musica o i video in proiezione sul cellulare.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero eccezionale che, non a caso, si è già conquistato una certa fetta di estimatori su TikTok e che, grazie ad Amazon, oggi può essere vostro con un imperdibile doppio sconto! Per questo, vi invitiamo a dare subito un’occhiata alla pagina Amazon dedicata al prodotto così da effettuare il vostro acquisto prima del termine delle disponibilità, o della fine della promozione.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

N.B. Ricorda di spuntare la casella dedicata al coupon, presente immediatamente sotto la zona riservata al prezzo del prodotto, così da usufruire dello sconto completo!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!