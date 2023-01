Se state pensando di sfruttare gli sconti di gennaio per acquistare un’ottima smart TV a un prezzo davvero interessante, vi consigliamo di dare uno sguardo al modello Samsung UE75AU7170UXZT Crystal da 75″, disponibile su eBay a un prezzo più che competitivo! Per il momento, potrete acquistarlo al costo di appena 739,00€ invece di 1.399,00€. Un’offerta particolarmente invitante all’interno dell’ampia sezione di prodotti in sconto sullo store, in questo primo periodo di 2023.

Il TV in questione ha tutto quello di cui avete bisogno per vedere film o serie e giocare i vostri titoli preferiti nella qualità più elevata possibile. Il pannello di cui è dotato il modello Samsung in questione, infatti, vi garantisce colori realistici e brillanti, contrasti intensi e un livello di dettagli davvero incredibile. Proprio per questo motivo, tenendo presente che che stiamo parlando di un articolo tanto interessante e disponibile a un costo davvero vantaggioso, vi invitiamo a effettuare il vostro acquisto fintanto che lo sconto è ancora attivo!

Il Samsung UE75AU7170UXZT Crystal da 75″ vi mostra immagini vivide e realistiche grazie alla tecnologia PurColor che consente al TV di esprimere una vasta gamma di sfumature, per immagini di qualità e un’esperienza di visione più che immersiva. La tecnologia High Dynamic Range, inoltre, migliora la resa luminosa del pannello, in modo da offrirvi una gamma immensa di colori e dettagli visivi anche nelle scene più buie.

Da non sottovalutare la risoluzione 4K, per sfumature cromatiche sempre fedeli all’originale! Grazie al Processore Crystal 4K e il potente sistema di upscaling, il TV regala a tutti i vostri contenuti preferiti una resa cromatica più vicina alla realtà, grazie alla sofisticata tecnologia di mappatura dei colori. Da menzionare anche la feature Tap View per impostare la visione di qualsiasi titolo utilizzando il vostro smartphone! Toccando il TV con il telefono, infatti, il sistema riconosce in automatico il vostro cellulare e avvia immediatamente il mirroring. In questo modo, potrete continuare a guardare video, foto e molto altro direttamente sull’ampio pannello del Samsung Crystal!

Anche il comparto audio è una vera e propria garanzia, poiché grazie a Q-Symphony, gli altoparlanti e la vostra soundbar funzionano all’unisono per un effetto surround migliorato, senza bisogno di silenziare il TV. Ultimo ma non per importanza, il design del modello Samsung consente di non distrarsi mai da film e serie grazie allo stile essenziale e minimalista, con bordi ultra sottili su ogni lato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questi articoli prima che le unità vadano esaurite o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

