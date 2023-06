Volete tenere la vostra casa, la vostra auto, o qualsiasi altro spazio privato sotto controllo ma, al contempo, non vi va di dare nell’occhio? Allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questo prodotto, giacché si tratta di un “Amazon Finds” davvero sfizioso, segnalatoci da TikTok, ed in grado di mettervi al sicuro senza farvi notare troppo.

Di che si parla? Di una piccola ma portentosa microcamera “spia”, pensata non tanto per intenti illeciti, quanto piuttosto per fungere anche e soprattutto da microscopica action cam, da tenere comodamente addosso, o da posizionare in casa per motivi di mera sicurezza domestica.

Di che stiamo parlando? Della mini telecamera SQ11 HD prodotta dall’azienda esordiente Sansnail, e che su Amazon costa appena 14,44€, per altro anche scontati, oggi, del 5%, per un prezzo finale di appena 13,72€! A dir poco assurdo!

Ma perché sceglierla? Perché, in estrema sintesi, parliamo di un occhio digitale di dimensioni davvero minute, tali che la si può tenere senza problemi tra sole due dita! Al netto di questo, parliamo comunque di una telecamera con risoluzione Full HD 1080p, capace di offrire immagini in una buona qualità, con un buon grado di nitidezza e dettagli.

Come detto in apertura, una videocamera così piccola ma con buona qualità dell’immagine è, ovviamente, una vera e propria multi-tasker, potendo essere utilizza utilizzata come videocamera per auto, DVR, registratore e molto altro ancora.

Dal design compatto e davvero portatile, la SQ11 HD è facilmente trasportabile ovunque andiate e, al netto delle sue dimensioni ridotte, dispone comunque di una comoda interfaccia USB 2.0, che vi consentirà un trasferimento rapido dei file dal dispositivo al PC, senza contare che questa piccola videocamera è persino dotata di uno slot per schede esterne, con supporto per schede TF fino a 32 GB (non inclusa), offrendo un’ampia capacità di archiviazione.

Capace di registrare per un massimo di 60 minuti a 1080p e 30 fps, la SQ11 HD è, in sintesi, una scelta sensata ed economica sia che stiate cercando un piccolo dispositivo per i vostri viaggi, sia che vogliate piazzare in casa un piccolo ma efficiente occhio digitale!

Insomma, parliamo di un prodotto che merita certamente la propria popolarità e, per questo, vi invitiamo ad effettuare quanto prima l’acquisto, rimandarvi direttamente alla pagina dedicata all’offerta, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

