Gli auricolari true wireless sono diventati, ormai da tempo, uno dei principali mercati d’acquisto dei prodotti audio, complice la grande popolarità e diffusione avuta già ai tempi della AirPods di Apple, che hanno sdoganato il concetto delle “cuffiette senza fili”, comode e confortevoli, e pratiche da portare con sé.

Certo, non si tratta di una frangia di prodotti sempre a buon mercato e, per questo, potrebbe farvi gola questa offerta proposta da Amazon che, grazie ad un coupon direttamente presente sula pagina del prodotto, vi permetterà di acquistare un paio di auricolari a meno di 18 euro!

Il prodotto in questione sono gli auricolari true wireless del brand emergente Jxrev, già appetibili grazie al loro prezzo di partenza di appena 27,99€, ma oggi acquistabili a soli 17,99€ grazie ad un coupon disponibile fino a domenica 26 giugno, o comunque salvo esaurimento scorte!

Il coupon è presente direttamente sulla pagina del prodotto, nella sezione immediatamente sottostante al prezzo, e vi permetterà di acquistare questi ottimi e convenienti auricolari ad un prezzo davvero molto competitivo, specie considerando che, al netto del nome sconosciuto, si tratta di un prodotto davvero di ottima qualità e dalle buone performance.

Gli auricolari TWS Jxrev, infatti, godono di un chip Bluetooth 5.3 con un eccellente raggio di trasmissione e una buona stabilità, il che è davvero incredibile considerando il prezzo proposto, e vi garantiranno una connessione stabile e pulita anche in zone ad ampia frequentazione, in cui l’eccesso di connessioni spesso crea non pochi grattacapi.

Come se non bastasse, questi auricolari si propongono anche con una eccellente qualità del suono, grazie ad altoparlanti dinamici da 13 mm, con tanto di tecnologia di riduzione del rumore CVC 8.0, che garantisce non solo un buon ascolto della musica, ma anche telefonate sempre nitide e pulite, sia per quanto riguarda l’audio in entrata che in uscita.

Ottima anche l’autonomia, con ben 8 ore di musica garantite con una singola carica di 1 ora, senza contare l’ottima custodia di ricarica, capace di garantire fino a 32 ore di riproduzione totale, ottenibili con appena 1 ora e mezza di ricarica.

Facili da associare a qualsiasi dispositivo iOS o Android, questi auricolari sono persino certificati IP6, garantendo una buona impermeabilità da polvere, acqua e sudore, risultando quindi ottimi anche per chi, magari, cerca un paio di auricolari a buon mercato da associare alla propria attività sportiva.

Insomma, parliamo di auricolari di un marchio poco noto, certo, ma comunque più che in grado di rispondere a diverse esigenze, oltre che economiche, anche pratiche e, per questo, vi suggeriamo caldamente di cogliere al volo questa occasione, visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il coupon in questione vada esaurito.

N.B. Assicurati di aver attivato il coupon sconto presente sulla pagina del prodotto prima di completare l’acquisto.

