Questo altoparlante smart è uno spettacolo! Lo puoi programmare ed è in sconto del 25%!

Gli sconti durante questo periodo pre-natalizio sono ancora molto numerosi e spaziano su prodotti di vario genere, arrivando fino al mondo tech, per questo oggi vi segnaliamo l’altoparlante smart Divoom Ditoo, un articolo molto interessante, personalizzabile, smart e al momento in sconto del 25% sullo store Amazon!

Divoom Ditoo è uno speaker unico nel suo genere, a partire dal suo design fino alla possibilità di programmarlo o di scegliere lo sfondo in pixel che comparirà sul piccolo monitor a vostra disposizione: al momento lo sconto disponibile online vi permette di acquistarlo a 67,49€ invece di 99,00€, un vero e proprio affare dato che si parla di un articolo tech dall’ottimo rapporto qualità/prezzo e, non da meno, di un altoparlante dall’aspetto veramente delizioso e utilissimo come gadget smart.

Ma parliamo nel dettaglio di tutte le feature che rendono l’altoparlante così particolare e utile: il prodotto Divoom è un piccolo e portatile speaker bluetooth, vi permette di riprodurre in totale liberta la vostra musica preferita in streaming, tramite qualsiasi applicazione, come Spotify o Toutube, ma non è finita qui! Il prodotto infatti è multifunzione, poiché grazie all’app scaricabile su Android e iOS, potete utilizzarlo come semplicissimo editor di testo, impostare memo vocali o sveglie, sfruttarlo come radio o per leggere rapidamente dei messaggi: il tutto attraverso i comodissimi comandi vocali che potrete scegliere secondo le vostre necessità, per semplificare la vostra routine quotidiana.

Questo modello è provvisto di ben 6 pulsanti, programmabili secondo le vostre esigenze, e tutti retroilluminati, mentre il monitor è un piccolo e grazioso 16 x 16 pixel. Il tutto trasmette delle vibes profondamente vintage, che lo rendono una piccola meraviglia da avere sulla propria scrivania, tenendo anche presente che tramite l’app di Divoom potrete decidere in qualsiasi momento di modificare lo sfondo che avete applicato sul monitor, rigorosamente in Pixel Art.

In conclusione, non solo vi consigliamo caldamente di dare uno sguardo allo store Amazon, per scegliere il vostro l’estetica del vostro altoparlante bluetooth, ma vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Offerte Amazon ancora disponibili

