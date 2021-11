Questo asciugacapelli Philips è ottimo e costa meno di 10€!

Se siete alla ricerca di un asciugacapelli di qualità, che sia in grado di asciugare i vostri capelli senza rovinarli ma, al contempo, vorreste risparmiare acquistando un prodotto non troppo dispendioso, allora sarete felici di sapere che Amazon è disponibile il prodotto che fa per voi, il cui costo di 10 euro può facilmente adattarsi a tutte le tasche, anche al netto di quelle che potrebbero essere le offerte dell’imminente Black Friday 2021.

Tranquilli, non si tratta di un prodotto di un marchio emergente o semisconosciuto, ma addirittura di un asciugacapelli Philips, per la precisione il Philips BHC010/10 DryCare, che dagli originali 14,99€ del prezzo di listino, è oggi in sconto a soli 9,90€! Un affare, per un prodotto la cui qualità supera di gran lunga il suo ridicolo prezzo d’acquisto.

Stiamo infatti parlando di un asciugacapelli piccolo, compatto e con tutti i crismi, dotato persino di una funzione di protezione che, al netto della sua potenza di ben 1200 W, preverrà danni ai capelli e terribili bruciature al cuoio capelluto. Il Philips BHC010/10 DryCare, infatti, si propone con la pratica funzione ThermoProtect, che garantisce un’asciugatura ottimale grazie alla giusta combinazione di flusso d’aria e calore, così che i capelli restino sani e luminosi.

Non mancano, inoltre, diversi profili di utilizzo, che vi consentiranno di regolare la potenza e il calore in tre differenti modi di utilizzo, che vi permetteranno di ottenere tre diverse combinazioni di calore e velocità, per un’asciugatura ad aria fredda, una delicata o una asciugatura veloce, perfetta, ad esempio, per chi ha capelli molto corti, o poco tempo a disposizione.

Pieghevole, compatto, e con un beccuccio ruotabile che permette di orientare correttamente il flusso d’aria, il Philips BHC010/10 DryCare è un asciugacapelli pratico e maneggevole, che può essere risposto con facilità e che, pertanto, è una scelta ideale per chi viaggia, e desidera portare con sé un asciugacapelli potente e funzionale.

Insomma, parliamo di un prodotto imperdibile che, venduto a 10 euro, può anche rappresentare una scelta ideale per una piccola idea regalo, in quello che è un campionario di offerte Amazon che, credeteci, ha davvero molto da offrire, anche in questo periodo pre-Black Friday. Per questo, vi suggeriamo di dare uno sguardo anche a tutte le proposte in sconto del portale, comodamente consultabili dall’apposita pagina dello store. Inoltre, nei nostri quattro gruppi Telegram dedicati alle offerte, avrete modo di ricevere puntualmente tutte le informazioni riguardo i prezzi e i prodotti più gettonati del momento, in particolare Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi.

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!