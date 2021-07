Questo Barbecue Campingaz è in super offerta su ebay!

La nostra rassegna delle migliori offerte del giorno, prosegue con la sezione de “Gli Imperdibili” di eBay, che viene costantemente aggiornata con tantissimi prodotti proposti a prezzi veramente stracciati. Tantissimi sono i prodotti che potrete trovare in offerta, inclusi quelli adatti per la stagione in corso, con decurtazioni di prezzo che possono raggiungere anche il 50%. E se stavate cercando un barbecue per le vostre grigliate all’aperto, allora siete capitati nel posto giusto.

Come anticipato, la selezione delle offerte è davvero vasta, ma tra le varie occasioni presenti vogliamo segnalarvi l’ottimo barbecue a gas Campingaz Xpert 100 Ls+ Rocky, ora in vendita al suo nuovo prezzo di 114,99€ anziché di 179,99€, a seguito di uno sconto del 36%, che vi permetterà di risparmiare 63€ rispetto al suo prezzo di listino.

Il pratico barbecue Campingaz Xpert 100 LS Plus Rocky è la scelta perfetta per i principianti appassionati di grigliate. Dotato di due bruciatori in acciaio completamente regolabili in grado di generare un calore potente e uniforme, questo barbecue è compatibile con le classiche rocce laviche, che garantiscono una maggiore distribuzione del calore su tutta la superficie della vostra griglia, proteggendo i bruciatori dal grasso che gocciola. Il barbecue ha una griglia facile da pulire, realizzata in acciaio cromato e una graticola di riscaldamento che si estende per tutta la larghezza della superficie della griglia.

L’ampia superficie di cottura offre molto spazio per cucinare per tutta la famiglia e l’accensione dei bruciatori è facilitata dalla comoda accensione piezoelettrica di Xpert, e col potente bruciatore laterale da 2,3 W integrato potrete preparare contorni o salse durante la grigliatura aggiungendo un ulteriore strato di cottura ai vostri cibi! E con tutto quello che cucinate in un posto, non dovrete più preoccuparvi di bruciare il cibo mentre siete dentro, o della pentola che bolle mentre siete fuori. Mica male, vero?

Altro vantaggio offerto dal barbecue Campingaz Xpert 100 LS Plus Rocky risiede nella graticola di riscaldamento, che può essere utilizzata per mantenere caldi gli alimenti mentre si prepara il cibo con tempi di cottura più lunghi o come griglia aggiuntiva per la cottura indiretta. Per i veri appassionati della grigliata, un barbecue con coperchio è un must! Potrete finalmente cucinare il cibo che richiede una cottura superiore a 25 minuti, poiché, con il coperchio chiuso, il barbecue funziona come un forno a convezione, distribuendo il calore in modo uniforme e conservando al meglio i sapori e gli aromi dei vostri cibi!

Il barbecue Campingaz Xpert 100 LS Plus Rocky è il prodotto ideale per gli appassionati di grigliate, e viste le sue incredibili caratteristiche, non possiamo fare altro che consigliarvi di prenderlo in considerazione, soprattutto vista la sua notevole riduzione di prezzo. Come detto, le offerte eBay sono tante ed è per questo che, come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina del portale con tutte le promozioni del giorno, così da poter trovare l’offerta più vicina alle vostre esigenze. Infine, prima di lasciarvi al vasto catalogo di eBay di oggi, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram, dove sarete continuamente aggiornati su tutte le novità relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buon shopping!

