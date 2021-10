Questo coltellino svizzero ha 83 funzioni, ed è in sconto su Amazon!

Oggi vi segnaliamo un prodotto davvero incredibile e, per certi versi, fuori di testa! Su Amazon, infatti, è disponibile lo straordinario coltellino svizzero (o coltellino multiuso, se preferite), Victorinox Swiss Champ XAVT V, la cui particolarità è a dir poco unica: ha ben 83 funzioni!

Avete capito bene! Questo coltellino svizzero, tutto sommato “compatto” e tascabile, dispone di ben 83 accessori diversi che vanno dalla semplice lama, all’orologio, passando per una riga, diversi cacciavite, un apribottiglie, una lente d’ingrandimento e chi più ne ha, più ne metta!

Non c’è dubbio che stiamo parlando di un oggetto a metà tra reale utilità e mero collezionismo, che potrebbe non interessate i soli appassionati di campeggio, trekking o vita all’aperta, ma anche una moltitudine di persone che, semplicemente, amano avere a portata di mano una soluzione comoda per qualsiasi esigenza.

Certo, con tutte le sue funzioni, le “esigenze” a cui potrete rispondere saranno davvero innumerevoli, ben chiaro che parliamo di un prodotto che non è proprio alla portata di tutte le tasche. Il coltellino multiuso Victorinox Swiss Champ XAVT V, infatti, costa la bellezza 405,35€, oggi scontati da Amazon a 346,72€. Si tratta di un risparmio di circa 60 euro, che forse potrebbe rendere questo prodotto “impossibile” un po’ più appetibile, ben chiaro che val comunque la pena dargli un’occhiata su Amazon, anche solo per curiosità.

Ora direte: ma può un coltellino svizzero valere questa cifra? Consultati i nostri esperti di campeggio la risposta è certamente “Sì”, giacché parliamo di un’azienda, ossia Victorinox, che è indiscussa leader nella creazione di coltellini multiuso e nella forgiatura di coltelli ad uso e consumo di esploratori ed escursionisti. La qualità di ogni singola componente è infatti eccelsa, e le lame dei coltelli sono in acciaio inossidabile, con una cura esagerata anche nella ricerca dei restanti materiali di utilizzo, come plastiche, leghe e legno.

Insomma, il Victorinox Swiss Champ XAVT V è un prodotto che vale il suo prezzo e che, ne siamo certi, sarà molto appetibile per una ristrettissima cerchia di utenti. In ogni caso, con i suoi 83 accessori, le sue dimensioni davvero importanti ed il suo spetto stravagante, questo coltellino multiuso è un oggetto che vale senza dubbi una fugace occhiata su Amazon!

