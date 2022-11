In attesa del Black Friday, Amazon propone già moltissime offerte imperdibili in ambito tech e fotografia. Per questo, nel caso in cui stiate cercando un drone eccellente a un prezzo vantaggioso, vi consigliamo di dare uno sguardo a questo modello DJI in sconto del 22%. In queste ore, infatti, potrete portare a casa il DJI Mini 2 ad appena 467,22€ invece di 599,00€!

DJI è una delle aziende leader nell’ideazione e produzione di ottimi strumenti per la realizzazione di video e foto professionali. Per questo, dato che si tratta di uno dei prodotti top di gamma, vi consigliamo di sfruttare la promozione prima che le unità a disposizione terminino oppure che lo sconto non sia più attivo!

Il DJI Mini 2 è un drone leggero che pesa soli 249 g, ovvero appena quanto una mela, e si adatta perfettamente al palmo della vostra mano oltre ad avere resistenza di livello 5 al vento, mentre si trova in volo. Con una durata massima della batteria di 31 minuti, il drone professionale DJI vi garantisce più della potenza sufficiente per creare lo scatto perfetto. Inoltre, può decollare da un’altitudine massima di 4.000 metri, in modo da rendere il vostro scatto sempre stabile, che stia sorvolando una costa ventosa o una foresta alpina.

Non meno importante, la sua stabilità della trasmissione è stata migliorata e raggiunge addirittura fino a un massimo di 10 km. La fotocamera da 12 MP in cielo garantisce contenuti impressionanti, oltre ai video in 4K/30fps con stabilizzazione motorizzata a 3 assi. Il Mini 2 assicura immagini vivide e di qualità stupefacente a prescindere da quanto sia avventuroso il vostro modo di volare. Da non sottovalutare anche lo zoom digitale 4x che vi fornisce ancora più opzioni di ripresa, sempre in alta qualità!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

