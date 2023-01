Uno degli strumenti più comodi in assoluto quando si parla di cura della persona sono gli epilatori elettrici: piccoli e pratici, permettono di rimuovere i peli da ogni zona del corpo in modo efficiente e veloce, ottenendo risultati duraturi al pari della ceretta ma senza sporcare nulla. Se siete alla ricerca di un nuovo silk épil, vi consigliamo un modello ottimo, oggi in offerta su Amazon a un prezzo davvero stracciato!

L’epilatore elettrico Philips BRE225/00 Satinelle Essential è infatti attualmente in sconto a soli 18,99€ invece di 37,99€; si tratta di un ribasso del 50%, che vi permetterà di portare a casa un ottimo silk épil a metà prezzo! Con una media di 4 stelle e mezzo su oltre 10.000 voti, è infatti un prodotto eccellente, che durerà nel tempo e vi permetterà di risparmiare tempo e fatica!

Riuscirete a rimuovere peli da gambe, braccia, ascelle e zona bikini velocemente grazie al silk épil di Philips, ottenendo una pelle liscia per svariate settimane. Allo stesso tempo, l’epilatore è molto più delicato della ceretta, quindi non dovrete preoccuparvi dell’insorgenza di rossori o irritazioni: una volta conclusa la depilazione sarete pronte per uscire!

Il silk épil riuscirà a eliminare tutti i peli con una lunghezza minima di 0,5 mm dalla radice, ma potrete scegliere tra due impostazioni di velocità, adattando così la potenza del dispositivo in base allo spessore dei vostri peli o alla delicatezza della parte del corpo che state trattando. Inoltre, la presa ergonomica si adatta perfettamente alla mano, consentendovi di raggiungere anche i punti più difficili con facilità.

L’epilatore elettrico è semplicissimo da pulire grazie alla testina rimovibile e lavabile sotto l’acqua corrente, mentre nella confezione è inclusa una piccola spazzolina con cui potrete rimuovere ogni pelo residuo impigliato nelle pinzette del silk épil, per un igiene ancora più profonda. Infine, date le sue dimensioni contenute e al peso di meno di un chilo è comodo da infilare in uno zaino o valigia, in modo da averlo sempre a portata di mano durante i viaggi.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’epilatore elettrico Philips BRE225/00 Satinelle Essential. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!