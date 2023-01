Il microonde è uno degli elettrodomestici da cucina più utili e amati: possiamo riscaldare, scongelare, cuocere e persino grigliare, tutto in pochi minuti e in un unico posto. Scegliere quello giusto è quindi fondamentale per ottenere degli ottimi risultati; se siete alla ricerca di un nuovo modello che unisca qualità elevata e prezzo conveniente, vi consigliamo un articolo su Amazon, oggi protagonista di un’offerta davvero imperdibile!

Il microonde Black+Decker BXMY700E è infatti attualmente disponibile a soli 69,68€ invece di 99,90€; si tratta di uno sconto del 30%, che vi permetterà di risparmiare ben 30,00€ sull’articolo più venduto su Amazon della sezione “Cucine, forni e piani cottura”! Con una media di ben 4 stelle e mezzo su oltre 700 recensioni, rappresenta un prodotto dalla qualità eccellente, che vi consentirà di risparmiare moltissimo tempo sui fornelli e ottenere piatti squisiti!

Con una capacità elevata di 20 litri, potrete cuocere, scaldare e scongelare piatti per tutta la famiglia; grazie alla potenza di 700W in pochissimi minuti potrete sfornare piatti eccellenti, risparmiando tempo ai fornelli che potrete dedicare ad altre attività o preparazioni. Avrete a disposizione 6 modalità di cottura, adattando così le impostazioni del microonde in base agli alimenti che dovrete preparare per risultati sempre perfetti.

Inoltre, per preparazioni più lunghe come arrosti o torte, potrete usufruire di un comodissimo timer che arriva fino a 30 minuti e che vi avviserà al termine della cottura con un pratico avviso acustico. Non rischierete mai di bruciare il pranzo o la cena, ma al contrario cucinerete tutto alla perfezione in base alle tempistiche da voi decise al momento dell’avvio del microonde!

Il microonde Black+Decker BXMY700E ha un design sobrio e pratico: presenta una luce all’interno che vi consentirà di vedere il cibo in qualsiasi momento per monitorarne la cottura, mentre il piatto è facilmente removibile, per un processo di pulizia estremamente comodo e rapido. Infine, anche le due manopole di temperatura e potenza sono estremamente semplici da usare, quindi sin da subito riuscirete a sfruttare ogni funzione dell’elettrodomestico al massimo.

Ciò detto, non ci resta che lasciarvi all’offerta, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata al microonde Black+Decker BXMY700E. Il nostro consiglio è quello di concludere l’acquisto il prima possibile, dato che lo sconto potrebbe terminare a breve, mentre le scorte disponibili rischiano di esaurire ancor prima!

