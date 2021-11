Questo iRobot Roomba è al prezzo più basso di sempre, non lasciatevelo scappare!

Se siete alla ricerca di un aspirapolvere robot che vi aiuti a gestire le pulizie domestiche, e che vi aiuti a tenere i pavimenti ogni giorno, allora fermatevi, perché questa potrebbe essere l’occasione che stavate aspettando!

Come avrete intuito dal titolo di questo articolo, infatti, su Amazon è disponibile al prezzo più basso di sempre quello che è l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba 676, che dagli originali 349,90€, è oggi in sconto a soli 199,99€! Insomma, parliamo di un autentico affare, anche e soprattutto perché si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo specifico modello!

Arrivato sul mercato qualche anno fa, ma ancora prodotto e venduto con successo dalla casa madre, iRobot Roomba 676, è un robot aspirapolvere pratico e funzionale, di gran lunga superiore a quelli che sono i prodotti di questo genere che abitano la fascia media del mercato di riferimento.

Qui, infatti, parliamo sì di un prodotto che non è ai vertici della categoria ma che, pur essendo uscito da qualche anno, non paga ancora del tutto lo scotto tecnologico con prodotti competitor più recenti, in quanto si parla di un Roomba, ovvero di un articolo che, di per sé, vanta una qualità costruttiva e tecnica davvero molto alta e che, pertanto, può serenamente essere considerato per l’acquisto da chi, ad esempio, non vuole investire più di 200€ in un dispositivo simile.

In grado di riconoscere gli ambienti domestici, Roomba 676 è dotato di una buona potenza di aspirazione, e svolge un’efficiente pulizia in tre fasi che cattura sporco, polvere e detriti da tappeti e pavimenti. L’efficienza è ottima, ed il merito è per lo più delle sue eccellenti spazzole multi-superficie, che sono in grado di raccogliere particelle di dimensioni variabili, dalle più piccole alle più grandi, riuscendo anche nell’impreso, spesso impossibile per la concorrenza, di pulire in prossimità di angoli e battiscopa.

Dotato di un modulo Wi-Fi, Roomba 676 è inoltre compatibile con Amazon Alexa e con l’assistente vocale Google, ed è anche gestibile interamente tramite una apposita app dedicata, grazie alla quale potrete programmare le pulizie, o ricevere consigli direttamente dal robot che, col tempo, sarà persino in grado di apprendere le vostre abitudini di pulizia, così da poter essere progressivamente più efficiente, anche in corrispondenza dei diversi periodi dell’anno.

Insomma, parliamo di un aspirapolvere robot ricco di funzionalità, venduto ad un prezzo davvero ridicolo! Acquistare il Roomba 676 a meno di 200€, infatti, è senza mezzi termini un affare, che vi suggeriamo di cogliere prima che le disponibilità dell’articolo si esauriscano giacché, molto prevedibilmente, andrà a ruba.

Ovviamente, Roomba 676 è comunque solo il primo degli ottimi sconti che Amazon ci sta riservando in questo primo venerdì di novembre e, per questo, vi suggeriamo caldamente di tenere d’occhio anche la pagina principale delle offerte dove, come sempre, avrete la possibilità di scoprire tantissimi nuovi articoli a prezzo ribassato.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping e buona lettura!

Offerte ancora disponibili

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!