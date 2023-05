Il mondo dei prodotti IoT, come saprete, è in costante espansione, ed anzi ogni giorno sembrano spuntare fuori novità tecnologiche degne di nota, anche se non sempre è facile scovare quelle che sono le ultime tendenze del tech. Per nostra, e vostra, fortuna, tuttavia, ci sono sempre gli ottimi suggerimenti di TikTok che, come vi stiamo raccontando, grazie al trend degli “Amazon Finds“, riesce a farci scoprire ogni giorno nuovi ed entusiasmanti prodotti!

E così, grazie a questo sempre utile trend di TikTok, vi proponiamo oggi un articolo tanto piccolo quanto funzionale, utilissimo per mettere in sicurezza armadietti, cancelli, o anche solo la catena della vostra bicicletta, il tutto ad un prezzo di appena 32,98€, grazie ad un doppio sconto presente su Amazon!

Parliamo infatti, come da titolo, di un “lucchetto smart” e, per la precisione, di un classico lucchetto (almeno nel design) la cui particolarità è quella di essere collegabile ad uno smartphone, e di non disporre di una chiave, bensì di un lettore di impronte digitali!

Si tratta di un prodotto che sta davvero impazzando su TikTok, non solo per la naturale curiosità che genera ma anche per quella che è la sua oggettiva utilità, visto che si tratta di un prodotto davvero sicuro e, soprattutto, ben realizzato. Parliamo, infatti, di un vero e proprio lucchetto in acciaio inox, con un diametro dell’anello di 0,6 cm, ed altamente resistente al taglio, così che non possa essere manomesso.

Si tratta di un prodotto che sta acquisendo una certa popolarità, anche al netto di TikTok, complice una certa attenzione nella qualità costruttiva applicata dall’azienda eLinkSmart che, non a caso, sta diventando un leader di questo nuovo settore di articoli IoT, specializzandosi proprio in questa tipologia di dispositivi.

Qui la proposta è quella di un lucchetto di media misura, con un arco da 22 millimetri, e dunque dalla forma piuttosto classica, ma caratterizzato dalla presenza di un lettore di impronte digitali dalla straordinaria velocità di lettura, ed in grado di registrare un totale di 15 diversi utenti, 2 dei quali possono essere selezionati come amministratori.

La gestione è invece affidata in remoto direttamente al vostro smartphone che, grazie ad una apposita app, potrà non solo registrare e gestire le impronte, ma anche autorizzare eventualmente lo sblocco, qualora anche al netto dell’impronta non vogliate dare l’accesso a qualche malintenzionato.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente ad Amazon e, nello specifico, alla pagina della piattaforma dedicata al prodotto, invitandovi a completare l’acquisto prima che il prodotto vada esaurito, che si esauriscano i coupon sconto o che, peggio, l’offerta termini del tutto.

