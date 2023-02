Se siete alla ricerca di un monitor con tutti i crismi, che abbia dalla sua non solo una buona definizione ed un’ampia diagonale, ma soprattutto che goda del supporto allo spazio di colore DCI-P3, perfetto per la produzione e la visione di contenuti video e grafici, allora occhio a questa promo Amazon, perché ha come protagonista un prodotto che non vi lascerà, in tal senso, delusi!

Sul portale, infatti, è in sconto del 35%, lo splendido monitor Huawei Mateview SE con risoluzione Full HD, una diagonale di circa 24″, ed il supporto alla tecnologia DCI-P3 che, nell’arco degli ultimi anni, sta decisamente imponendosi come la preferita dai professionisti in termini di produzione grafica e video!

Foto generiche

Il prezzo proposto? Soli 109,90€, contro i 169,90€ originariamente richiesti per l’acquisto, ed un risparmio netto di ben 60 euro che, ne siamo certi, farà la gioia di moltissimi acquirenti!

Ma che cos’è lo spazio di colore DCI-P3, e perché può fare la differenza? Senza perderci in tecnicismi, il DCI-P3 è uno standard per la visualizzazione dei colori su di uno schermo digitale. Sostanzialmente parliamo dell’area di colori che uno schermo può (o non può) visualizzare, in modo del tutto simile a quanto succede per altri formati, come ad esempio l’ormai vetusto – ma ancora usatissimo – sRGB, che permette la visualizzazione a schermo di un certo numero di colori e relative sfumature.

Ebbene, se si parla di DCI-P3, parliamo di un diagramma cromatico che può coprire una gamma di colori che, di norma, è circa il 25% più ampia rispetto al classico sRGB, con una distribuzione molto uniforme dei colori primari e, in soldoni, colori più realistici ed appaganti! Per questo, come detto in apertura, schermi con tecnologia DCI-P3 sono spesso preferiti da chi si occupa di sviluppo video, o da chi ha una particolare passione per la visione di film o serie in streaming su PC, e desidera armarsi di un display in grado di garantire una visione di qualità dei contenuti a schermo.

Detto questo, Huawei Mateview non solo gode del supporto alla gamma di colori DCI-P3, raggiungendo la bellezza di 16,7 milioni di colori, ma è anche caratterizzato da un design lodevole, oltre che della qualità costruttiva ormai tipica di Huawei. In tal senso parliamo di un display con un rapporto schermo/corpo del 92%, che fa risultare le immagini ancor più belle e coinvolgenti.

Come se non bastasse, questo specifico modello ha persino ricevuto una certificazione SGS per un basso affaticamento visivo, oltre che una certificazione del display per la bassissima emissione di luce blu, risultando così non solo bellissimo da vedere, ma anche relativamente sicuro per gli occhi, abbassando di molto anche l’affaticamento della vista nel caso di lunghe sessioni al PC!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto di questo splendido display, così da scongiurare la possibilità che il prodotto vada esaurito o che la promozione termini prematuramente.

