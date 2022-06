Se siete in cerca di un piccolo mouse senza fili che possa tornarvi utile non solo a casa o in ufficio, ma anche per il lavoro in mobilità, allora questa è certamente un’offerta che vi farà piacere scoprire, giacché parliamo di un prodotto che non solo ha alle spalle un marchio di grandissimo prestigio, ma che coniuga qualità e funzionalità in un prezzo, di per sé, già competitivo, ed oggi davvero imbattibile!

Su Amazon, infatti, è disponibile ad appena 6,99€ l’ottimo mouse senza fili HP 220, un mouse portatile compatto e leggero, generalmente venduto a 23,99€, ed oggi in sconto addirittura del 71%, ma solo nella colorazione rossa che, comunque, è anche una delle più belle (almeno a nostro giudizio).

Indubbiamente si tratta di una promo da non lasciarsi scappare, anche e soprattutto perché parliamo di un prodotto HP, ovvero di uno dei marchi più importanti e blasonati nel panorama degli accessori PC (e dei PC stessi) e che, per questo, non solo vi garantirà una buona reattività, ma anche una durata ben più alta di qualsiasi altro prodotto possiate mai a acquistare a meno di 10 euro.

Non solo, come detto in apertura questo mouse potrà tornarvi particolarmente utile, ad esempio, qualora lavoriate in mobilità, o abbiate la necessità di portare con voi, anche in vacanza, un PC con annesso mouse per poter lavorare o anche solo divertirvi. Questo perché parliamo di un dispositivo compatto, leggero, ma comunque molto comodo, progettato per un controllo ottimale grazie alla tecnologia LED blu di HP che, in accoppiata con un potente sensore ottico da 1300 dpi, offrono la massima precisione di movimento sulla maggior parte delle superfici, anche se privi di tappetino!

Inoltre, parliamo di un mouse ergonomico comodo e piacevole da impugnare, munito non solo di una connessione wireless da 2,4 ghz affidabile e stabile, ma anche di ben 3 pulsanti di navigazione, oltre che di una comoda e classica rotella di scorrimento, la cui plastica ruvida è pensata per garantire un buon grip, per uno scroll pulito e preciso.

Siamo onesti: è impossibile trovare di meglio sotto i 10 euro, figurarsi a meno di 7 euro! Per questo, a prescindere da tutto, vi suggeriamo caldamente di completare subito il vostro acquisto visitando la pagina Amazon dedicata alla promo, prima che il prodotto vada prevedibilmente esaurito o che, peggio, l’offerta termini prematuramente!

