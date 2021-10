Questo mouse wireless non è niente male, e ti costa solo 1 centesimo!

Dopo avervi segnalato gli ottimi banchi di RAM Corsair venduti da Amazon ad un ottimo prezzo, vi proponiamo ora un altro componente ma dal costo decisamente inferiore e potremmo definirlo paradossale. Vi informiamo, infatti, che su Amazon è presente un mouse wireless acquistabile a 0,01€! Sì, avete letto bene, basta un solo centesimo per portarsi a casa questo prodotto, le cui caratteristiche sono incredibilmente interessanti.

Nonostante non costi praticamente nulla, se non un minimo di spedizione dovuta al venditore di terze parti, questo mouse wireless sarà perfetto per chiunque non necessiti di soluzioni di un certo livello, con valori DPI elevatissimi e sensori ultra precisi. Se avete un notebook e il touchpad integrato vi crea difficoltà a spostarvi da una finestra all’altra, un mouse come questo vi aiuterà a migliorare l’uso del PC, permettendovi di spostare il puntare più velocemente e fare click sulle icone, nonché selezionare il testo, in modo più semplice.

Ovviamente, è lungi da noi paragonarlo a soluzioni Logitech o Razer, ma ribadiamo che a questo prezzo potrebbe rivelarsi ottimo per tutti coloro che fanno un uso basico del computer, tra cui la navigazione web. Essendo wireless, si alimenta a batteria e vanta un’autonomia di 2 mesi, nonché una distanza di funzionamento fino a 10 metri. Tutto sommato, è un mouse abbastanza ergonomico e il sensore si disattiva automaticamente dopo 3 minuti di inattività, per poi riattivarsi dopo 1 decimo di secondo non appena rileva il movimento.

Il valore DPI, che indica la sensibilità del mouse, è di 1.600 e vale la pena sottolineare la presenza di 2 pulsanti ai lati, oltre ad uno situato nella parte superiore, che ne aumentano la versatilità. Insomma un’offerta, se così possiamo definirla, davvero incredibile, a dimostrazione di come a volte si riesce ad acquistare ottimi prodotti a prezzi stracciati o, in questo caso, nulli.

