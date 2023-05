TikTok ci propone sempre moltissimi articoli validi da acquistare, in particolare modo grazie al fantastico trend degli “Amazon Finds”. Sulla piattaforma, infatti, potrete scoprire numerosi prodotti virali tra cui molti a tema tech come cuffie, auricolari, speaker e molto altro ancora. Proprio a tema, abbiamo pensato di proporvi questo meraviglioso speaker portatile disponibile ad appena 9,99€ invece di 19,99€.

L’artico in questione è l’ideale da avere sempre con voi e addirittura da portare sotto la doccia, in quanto si tratta di un modello completamente impermeabile. Dunque, se non vedete l’ora di fare vostro questo speaker viralissimo su TikTok, vi consigliamo di acquistarlo quanto prima, prima che le scorte disponibili su Amazon terminino.

Il dispositivo in questione è certificato IPX4, per cui è perfettamente protetto da schizzi d’acqua e può essere utilizzato in doccia, in bagno, in cucina o piscina senza paura che possa rovinarsi. Dunque, è sicuramente l’ideale da avere con voi anche durante l’estate, tenendo presente le giornate passate fuori casa con amici e parenti! Grazie alla sua ventosa, in più, è pensato per adattarsi a molte superfici ed è dato per essere fissato ovunque. In questo modo, potrete evitare di spostarlo per errore o magari di farlo cadere.

Inoltre, potrete utilizzare i tasti disponibili sullo speaker per gestire i vostri brani musicali, passando da una canzone all’altra, mettendo in pausa o facendo partire la musica quando preferite. Non meno importante, è sufficiente un solo click per attivare la funzione vivavoce: grazie al microfono integrato, avrete la possibilità di parlare al telefono anche quando siete in doccia o state guidando

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!