Questo proiettore Philips sta nel palmo di una mano, è scontato, ed ha una qualità incredibile!

Vi abbiamo già proposto un numero spropositato di offerte quest’oggi, eppure le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che Amazon ha da poco annunciato una nuova e strabiliante iniziativa, denominata Early Black Friday. In questa grossa tornata di sconti troviamo una selezione di prodotti Philips come proiettori, smart TV e tanto altro ancora, con sconti che possono raggiungere una percentuale del 60%!

La selezione dei prodotti del colosso statunitense comprende un numero di articoli particolarmente copioso ma, tra le varie offerte, vi consigliamo di dare uno sguardo a quella dedicata al proiettore Philips PicoPix Max One. Solitamente venduto a 549,99€, oggi è acquistabile a “soli” 409,99€ oppure in cinque rate mensili di Amazon da 82,00€, grazie ad uno sconto del 25% che ha abbattuto il prezzo consigliato dal produttore di ben 140,00€.

Stiamo parlando di un prodotto perfetto per coloro che desiderano proiettare una presentazione di lavoro, in quanto vanta delle dimensioni compatte e funzionalità da non sottovalutare. Innanzitutto, garantisce una visualizzazione vivida dei contenuti, grazie alla possibilità di raggiungere la risoluzione del FullHD (1920 x 1080 pixel) da quattro sorgenti luminose LED TI DLP fino a 120 pollici. La lente assicura una durata stimata di oltre 20.000 ore.

Per quanto concerne le sue specifiche tecniche, questo piccolo proiettore possiede una porta HDMI e, dunque, può essere collegato facilmente a notebook, a console di gioco, a smartphone o a qualsiasi altro dispositivo con uscita HDMI. Oltre a ciò, vanta una batteria che garantisce un’autonomia fino a cinque ore e un altoparlante integrato.

Chiude la scheda tecnica le funzione di correzione dell’immagine, con una messa a fuoco elettrica, una correzione su quattro angoli e uno zoom digitale. Insomma, un prodotto da non sottovalutare, come abbiamo anticipato. Tuttavia rappresenta solo la punta dell’iceberg della promo di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina dell’iniziativa.

Infine, vi ricordiamo di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove vi offriremo in tempo reale tutte le migliori promozioni relative a Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Non dimenticate anche di seguirci per ulteriori novità relative al Black Friday 2021 e di iscrivervi ad Amazon Prime. Buono shopping!

Le migliori offerte dell’Early Black Friday Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!