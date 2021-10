Questo robot aspirapolvere Roomba è potente ed economico: lo paghi meno di 200€!

Apriamo questa giornata di offerte Amazon segnalandovi quella che è un’occasione davvero ottima per chiunque sia alla ricerca di un aspirapolvere robot che sia funzionale, efficiente, ma che non svuoti troppo le vostre tasche.

Vi segnaliamo, infatti, che su Amazon è disponibile a prezzo scontato l’ottimo aspirapolvere robot iRobot Roomba 692, un articolo che passa dagli originali 249,00€ a soli 199,90€, scendendo così al di sotto della soglia psicologica dei 200 euro, guadagnandosi il titolo di “must buy” per chiunque voglia avere in casa un aspirapolvere robot che sia funzionale, ma soprattutto di qualità.

Ben chiaro che sul mercato ci sono prodotti simili a prezzo più basso, quello che qui fa la differenza è che parliamo di un aspirapolvere robot a marchio iRobot, ovvero quella che è l’azienda che ha, di fatto, creato l’intero mercato e che, anche al netto di una concorrenza agguerrita, è ancora ai vertici del settore in quanto a sviluppo tecnologico e qualità generale.

Capirete, dunque, che accaparrarsi un Roomba a meno di 200€ è un autentico affare, specie considerando che non parliamo di un prodotto mediocre, ma di un aspirapolvere robot di tutto rispetto, più che capace di aiutarvi dignitosamente nella pulizia quotidiana della vostra casa.

Grazie al suo sistema di navigazione iAdapt, Roomba 692 è in grado di analizzare la stanza e la posizione degli oggetti in tempo reale, adattando i propri movimenti di conseguenza, di modo che la pulizia avvenga sempre in modo sicuro e senza intoppi ed evitando, ad esempio, che il robot finisca con lo sbattere continuamente in muri e ostacoli.

Grazie poi ai sensori Dirt Detect sviluppati da Roomba, il Roomba 692 è in grado di individuare le aree più sporche della casa, così da concentrare su di esse per la rimozione completa di polvere e simili. Pulizia che, per altro, viene svolta in ben 3 fasi diverse, assicurandovi così un risultato davvero eccezionale.

Dulcis in fundo, Roomba 692 è dotato di compatibilità con l’app iRobot HOME, che non solo vi permetterà di impostare cicli di pulizia automatica o, ad esempio, di avviare le pulizie grazie al vostro smartphone, ma anche e soprattutto di connettere il robot a Google Assistant e Amazon Alexa, così che possiate avviare le pulizie direttamente tramite una richiesta al vostro assistente vocale!

Efficiente, preciso, ed oggi anche economico, Roomba 692 è insomma una scelta ideale per chiunque voglia accogliere in casa un robot per le pulizie di ottima qualità e dalle straordinarie performance! Un articolo davvero irrinunciabile a meno di 200€ che, per altro, è comunque solo una delle ottime proposte in sconto di Amazon per la giornata di oggi!

