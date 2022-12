Ultima settimana dell’anno ma, come vi stiamo raccontando in questi giorni, Amazon non sembra intenzionata a fermare la propria marcia agli sconti, tanto che sono partite da pochissimo le ottime offerte di fine anno con offerte che, fino al 31 dicembre, vi permetteranno di acquistare tantissimi prodotti a prezzi davvero concorrenziali, in quella che è indubbiamente l’ultima occasione utile per risparmiare sui propri acquisti, prima che il mercato torni alla sua tipica letargia post-festività.

Molte sono le proposte da parte del portale ma, se volete il nostro parere, difficilmente troverete un’offerta migliore di quella che, in queste ore, si è resa disponibile per lo splendido aspirapolvere robot Dreame W10, un prodotto eccezionale, tecnologicamente avanzato e che, non a caso, ha un prezzo di partenza di ben 1.289,99€!

Non pochi, ma grazie ad Amazon potrete godere di uno sconto davvero invitante che, abbassando il prezzo di acquisto del 46%, vi permetterà di portarvi a casa questo eccezionale aspirapolvere robot a soli 699,99€, che sono certamente ancora tanti per molti, ma che sono più che giustificati dall’apparato tecnologico di questo elettrodomestico, visto che non solo è in grado di aspirare e lavare, ma anche di svuotarsi da solo!

Dreame W10, infatti, è uno di quei dispositivi a disporre di una comoda colonnina di ricarica, che l’aspirapolvere robot non solo utilizza per ricaricare la propria batteria, ma anche per svuotarsi della sporcizia raccolta, rendendo più rara l’interazione tra l’utente e la polvere ed il pattume raccolti. Inoltre, a differenza di molti prodotti concorrenti, la colonnina di ricarica di questo aspirapolvere include anche un apposito scompartimento per l’acqua, che provvede a ricaricare il serbatoio del robot quando questo è scarico, così che anche il lavaggio dei pavimenti sia costante e non prevede l’inserimento manuale di acqua nel robot.

Insomma, parliamo di un dispositivo altamente automatizzato, pensato per rendere le pulizie di casa il più comode e indipendenti possibile, come per altro testimoniano anche le attenzioni che Dreame ha avuto nell’ambito della programmazione del suo robot permettendo, ad esempio, un controllo certosino delle zone di pulizia grazie al supporto di una apposita app per smartphone, attraverso cui potrete tenere conto, anche a distanza, delle performance di pulizia del robot.

In ogni caso, Dreame W10 è comunque in grado di mappare in modo intelligente la vostra casa, scansionando ogni singolo ambiente della vostra casa, e pianificando da solo quello che è il miglior modus operandi per una pulizia perfetta, evitando di passare in zone già pulite, ed efficientandosi nel tempo grazie all’esperienza della sua IA sul campo.

Dulcis in fundo, Dreame W10 dispone di una delle autonomia più estese del mercato, grazie ad una batteria capiente e potente da ben 6400 mAh, che permette al dispositivo di lavorare per un massimo di 170 minuti, potendo così rispondere alle esigenze di abitazioni di grandi dimensioni o piccoli uffici.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, così che possiate accaparrarvi questo ottimo aspirapolvere robot prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!