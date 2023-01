Siete alla ricerca di un ottimo robot da cucina, che magari vi aiuti a rendere le vostre preparazioni più variegate ed estrose? Volete un top di gamma ma volete comunque provare a risparmiare qualcosa sul vostro acquisto? Allora occhio a questa offerta Amazon, perché grazie ad essa potrete acquistare un robot da cucina a dir poco straordinario, ma ad un prezzo davvero concorrenziale!

Sul portale, infatti, è disponibile con uno sconto del 42%, lo splendido robot da cucina Kenwood CCL450SI KCook Multi Smart, un elettrodomestico di tutto rispetto, per altro prodotto da una casa che non ha certo bisogno di presentazioni, è che è da sempre tra le più affidabili nel campo degli strumenti da cucina!

Il prezzo proposto? Soli 489,00€, contro gli 849,00€ originariamente necessari per l’acquisto! Non male per un prodotto di questo livello, creato per dare soddisfazione non solo al chi sperimenta in cucina in modo amatoriale ma anche a chi, magari, ha ben altre ambizioni o è abituato a lavorare in una cucina professionale.

Kenwood CCL450SI KCook Multi Smart, infatti, non è un semplice robot da cucina, ma un prodotto in grado realmente di aiutarvi nella preparazione di ricette e affini: vi basterà seguire le istruzioni offertevi dai comandi preimpostati dal robot, avendo solo cura di inserire gli ingredienti nella ciotola al momento giusto, per ottenere dei risultati veramente straordinari.

Dotato di funzioni di diverse funzioni di cottura di una bilancia integrata (per altro capace di pesare da un minimo di un grammo ad un massimo di 6 Kg), Kenwood CCL450SI KCook Multi Smart permette anche di affettare e grattugiare direttamente nella sua ciotola, sveltendo i passaggi delle preparazioni, e contribuendo a sporcare il meno possibile.

Capace di cuocere dai 30° ai 180°, e con una ciotola dalla grande capacità (massimo 4,5 litri), questo robot è in grado di preparare ricchi banchetti per un massimo di 8 porzioni a portata, e grazie al supporto della sua ricca app connessa, vi permetterà non solo di scoprire tante nuove ricette (oltre 1000 di default!), ma anche e soprattutto di monitorare l’andamento della vostra preparazione a distanza, magari mentre si è indaffarati in altre cose in cucina o in giro per la casa.

Insomma, parliamo di un vero e proprio “sous chef”, oggi venduto ad un prezzo davvero concorrenziale e che, per questo, vi invitiamo ad acquistare quanto prima tramite la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare subito i vostri acquisti, prima che il prodotto vada esaurito o, peggio, che l’offerta termini del tutto!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!