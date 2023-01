Quello degli aspirapolvere robot è un mercato ormai vastissimo, le cui proposte possono facilmente incontrare i bisogni e le necessità di qualsiasi tipologia di acquirente, giacché ormai esistono dispositivi capaci non solo di ripulire i pavimenti dalla polvere, ma persino di lavarli, e con profili tecnologici in grado di rispondere anche ai bisogni di chi, magari, è anche alla ricerca di un prodotto completamente automatico, che sia in grado persino di svuotarsi da solo.

Ebbene, se siete tra questi, ben chiaro che desiderate investire in un prodotto venduto a prezzo scontato, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo ottimo aspirapolvere robot Ecovacs Deebot X1 Turbo, un prodotto di fascia premium che, non a caso, è venduto addirittura al prezzo di 1.299,00€, ma che oggi può essere vostro a soli 799,00€!

Stiamo parlando di uno sconto del 38%, ovvero di ben 500 euro, per un aspirapolvere robot di qualità eccezionale, e dotato di alcune delle migliori tecnologie attualmente presenti sul mercato!

In grado di aspirare la polvere, così come di lavare i pavimenti, Ecovacs Deebot X1 Turbo è un aspirapolvere robot completo e funzionale, progettato per offrire un’esperienza di pulizia completa ed efficiente, anche qualora la superficie di casa fosse particolarmente ampia. Parliamo, insomma, di un dispositivo davvero utile e completo, il cui fiore all’occhiello è proprio il lavaggio delle superfici, reso possibile da un sistema automatizzato di carico e scarico delle acque pulite e sporche.

Chiariamolo: Ecovacs Deebot X1 Turbo non è un robot che si svuota automaticamente, ma lava automaticamente. A differenza della concorrenza, infatti, questo particolare modello può sì spazzare i pavimenti e aspirare anche la più piccola particella di polvere, ma richiede comunque uno svuotamento manuale da parte dell’utente.

Storia diversa per il lavaggio, che è invece gestito in completa autonomia dalla base di ricarica del dispositivo, al cui interno ci sono due serbatoi separati da 4 litri, uno per l’acqua pulita ed uno per l’acqua di scarico, che consentono di ripulire fino a 360 metri quadri di superfici!

I risultati sono ottimi: i pavimenti sono puliti, igienizzati e privi di cattivi odori, e la combinazione con il sistema di aspirazione e rimozione della polvere e della sporcizia, vi garantirà risultati di per sé migliori rispetto a quella concorrenza in cui il robot si limita alla sola cattura della polvere.

Come se non bastasse, parliamo non solo di un robot smart, e dunque controllabile sia via app che tramite il supporto dei più comuni assistenti vocali, ma anche e soprattutto di un dispositivo realmente intelligente, capace di rilevare gli ostacoli e di posizionarsi correttamente nell’ambiente domestico, evitando cadute, inciampi e qualsiasi incidente causato da eventuali intoppi.

Insomma, parliamo di un prodotto completo ed efficiente che, venduto com’è in sconto di 500 euro, rappresenta certamente una bella occasione per un acquisto eccellente ma a prezzo ridotto, motivo per cui vi suggeriamo di consultare subito la pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito ad effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate accaparrarvi questo ottimo prodotto ad un prezzo davvero conveniente.

