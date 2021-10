Questo smartwatch è ottimo per lo sport, e lo paghi solo 7,99€!

Se cercate un ottimo smartwatch ma non volete spendere diverse centinaia di euro, allora potreste essere interessanti a questa singolare offerta presente su Amazon, che vede protagonista uno smartwatch il cui prezzo già irrisorio viene letteralmente dimezzato. In sostanza, parliamo di una spesa di soli 7,99€ che, per un dispositivo smart come questo, equivalgono al nulla.

Si tratta di un dispositivo economico ma dal design moderno e dal rapporto qualità/prezzo che vi farà venire il dubbio sul perché spendere cifre maggiori per uno smartwatch che, tutto sommato, vi permetterà di visualizzare e tenere d’occhio quasi le stesse informazioni di una soluzione dal costo 10 volte superiore. Lungi da noi paragonarlo ai modelli più lussuosi, questo smartwatch riuscirà a soddisfare le aspettative di tante persone e sarà perfetto anche come idea regalo. Ciò detto, per far crollare il prezzo dovrete usare il codice “988XNM5K” e inserirlo nell’apposita sezione come fareste con qualsiasi altra offerta simile.

Un dispositivo dotato quindi delle tipiche funzioni di uno smartwatch, ma ad un prezzo forse mai così basso. Una volta indossato, avrete modo di monitorare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna e le ore di sonno, oltre che i contapassi, il consumo calorico e la distanza percorsa. Come detto, avrete la sensazione di usare uno smartwatch dal prezzo più elevato, nonché avere a proprio fianco un partner sportivo in grado di accompagnarvi nei vostri allenamenti quotidiani.

