Questo speaker portatile JBL è compatto, potente e bellissimo! Lo paghi meno di 25€!

Se siete alla ricerca di uno speaker Bluetooth che sia resistente e di qualità, ma che allo stesso tempo non pesi troppo sul vostro portafogli, allora sappiate che su eBay è in sconto ad appena 24,99€ l’ottimo speaker JBL GO2, seconda versione di quello che è un prodotto amatissimo dal mercato e che, anche ad anni dalla sua uscita, è ancora tra i più venduti della sua categoria di riferimento.

Parliamo di uno sconto di circa 10 euro, a seconda di quello che è lo store di riferimento, ma in ogni caso il punto è che il prezzo d’acquisto è davvero basso. Per meno di 25 euro, infatti, è molto difficile trovare un prodotto della medesima qualità e che, soprattutto, offra una pulizia del suono anche solo lontanamente paragonabile.

Piccolo ma grazioso, JBL GO2 è uno speaker Bluetooth progettato per essere trasportato con facilità o per chi, ad esempio, desidera mettere sulla propria scrivania uno speaker che sia piccolo, ma anche funzionale. Parliamo, infatti, di un dispositivo di appena 71,2 x 86,0 x 31,6 mm, capace comunque di offrire un’ottima acustica grazie alla sua cassa da 3 watt.

Come se non bastasse, il JBL GO2 è persino dotato di un piccolo ma funzionale microfono incorporato che, come immaginerete, lo rende una scelta affidabile anche in caso di chiamate, giacché il microfono incluso include un sistema di cancellazione del rumore, più che sufficiente per catturare la vostra voce restituendola in modo cristallino.

Resistente all’acqua, con certificazione IPX7, JBL GO2 ha un’autonomia di ben 5 ore di riproduzione continuata e, nonostante le sue ridottissime dimensioni, si propone persino con un ingresso AUX, così che possa essere utilizzato anche con dispositivi non provvisti di connessione Bluetooth!

Disponibile sul portale in due diverse colorazioni, ovvero blu e rossa, JBL GO2 è, insomma, un acquisto davvero consigliatissimo e che, per altro, può risultare anche un'ottima idea regalo in vista dell'ormai prossimo Natale.

