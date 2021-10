Questo termoventilatore Ariete è bellissimo, vintage e lo paghi meno di 30€!

Le opportunità di risparmio non sono certamente terminate, dato che portali come Amazon stanno inaugurando nuove ed interessanti iniziative. In questo articolo, vogliamo illustrarvi la promozione che coinvolge i migliori elettrodomestici di piccole dimensioni prodotti da Ariete, con un focus particolare su un termoventilatore dal look decisamente vintage e intrigante.

L’articolo in questione è chiamato Ariete 808, e rappresenta il perfetto connubio tra praticità, compattezza e funzionalità. Infatti, si presenta con un look vintage anni ’50, con linee morbide e colori pastello, ideale per tutti gli appassionati di prodotti di questo genere. In ogni caso, questo termoventilatore è stato realizzato appositamente per i più freddolosi, soprattutto per coloro che desiderano portarlo con sé in ogni stanza della casa, dal bagno alla camera da letto.

Le sue funzioni sono notevoli, infatti possiede un termostato regolabile con il quale è possibile selezionare la temperatura, in modo tale da creare un clima di benessere nella stanza. Al contempo, oltre a riscaldare le stanze, questo prodotto può anche rinfrescare l’aria, visto che possiede una funzione di ventilatore, adatto durante la calda stagione.

Originariamente venduto a 40,00€, solo per pochi giorni è acquistabile a “soli” 29,99€, grazie ad uno sconto di ben 10,01€ dal prezzo consigliato dal produttore, l’equivalente del 25%. Chiaramente, questo elettrodomestico rappresenta solo la punta dell’iceberg della promozione di Amazon, motivo per cui vi consigliamo di consultare l’apposita pagina del portale, al seguente indirizzo.

