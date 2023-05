Quando viaggiate per studio, lavoro o per puro divertimento, è essenziale poter contare su uno zaino capiente e robusto. Se siete alla ricerca di un modello di ottima qualità e volete anche risparmiare un bel po’ sul vostro acquisto, vi segnaliamo questa incredibile offerta di Monclick, grazie alla quale potrete acquistare lo zaino porta computer HP Prelude pro risparmiando ben 30€.

Quest’oggi, infatti, lo potrete ricevere comodamente a casa vostra per soli 19,99€ anziché 49,99€, con un importante sconto del 60%. Teniamo però a sottolineare che si tratta di un’offerta a tempo che scadrà fra poche ore, per cui vi consigliamo vivamente di effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Lo zaino HP Prelude pro è realizzato con il 95% di tessuto esterno riciclato resistente all’acqua. Alla robustezza dei materiali si affianca anche una eccezionale comodità, garantita dalla tracolla regolabile e imbottita; inoltre, grazie a una pratica fascia sul retro potrete fissarlo facilmente al trolley. Il vostro laptop sarà al sicuro da graffi e urti all’interno dell’apposito scomparto imbottito, progettato per schermi fino a 15,6″.

HP Prelude pro dispone anche di tanti scomparti e tasche con chiusura a cerniera per tenere in ordine oggetti come mouse, smartphone e libri. Da menzionare certamente anche il comodissimo scomparto esterno per la borraccia. Inoltre, grazie agli inserti riflettenti sarà ben visibile anche di notte.

Trattandosi di uno zaino progettato per dispositivi smart, una caratteristica essenziale è anche il passacavo intelligente, che vi permetterà di ricaricare i vostri dispositivi e di ascoltare musica anche quando sarete in movimento. Tutto questo è stato realizzato con materiali durevoli e di altissima qualità; a vostra ulteriore tutela, poi, c’è anche la garanzia standard di un anno.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Monclick dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

