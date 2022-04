Tra gli sport di maggiore successo negli ultimi tempi, sicuramente il Padel è quello che sta vivendo la crescita più rapida, grazie alla sua semplicità e alla possibilità di essere praticato a ogni età. Se stavate pensando di acquistare una racchetta per mettervi in gioco e scoprire questa disciplina, l’offerta che Amazon propone sulla MAS Padel – KONTROL 50 fa davvero al caso vostro, permettendovi di risparmiare ben 20€ sul vostro acquisto!

Parliamo di una racchetta pensata per i giocatori principianti e non, leggera e resistente, che vi consentirà di prendere confidenza con questo interessante sport in tutta tranquillità. Questa promozione a tempo limitato, che terminerà fra soli quattro giorni, vi consentirà di acquistarla al prezzo di soli 59,90€, con uno sconto del 25% sul prezzo originale di listino di 79,90€

La racchetta MAS Padel KONTROL 50 è pensata per i giocatori principianti, caratterizzata da una grande maneggevolezza per via di un peso di soli 350/370 grammi e una struttura tonda che offre un bilanciamento più basso, vicino al manico, consentendo di avere una presa migliore e un controllo maggiore nei colpi. Questa sua semplicità d’uso la rende un’ottima scelta anche per i giocatori un po’ più smaliziati, che possono sfruttare il controllo più stabile per impostare un gioco di precisione, oltre che avere un’ideale gestione delle uscite da parete.

La sua struttura piuttosto resistente è supportata da un rivestimento al 50% in fibra di carbonio, che comprende anche il piatto, e la sua superficie di impatto liscia offre uno stile di gioco più tradizionale, con colpi precisi e meno carichi d’effetto. Il suo design elegante, con inserti gialli su sfondo color ardesia, la rende estremamente riconoscibile sul campo, donando quel tocco di stile che non guasta mai. MAS Padel KONTROL 50 dispone anche di una comoda custodia inclusa.

In conclusione, MAS Padel KONTROL 50 rappresenta un’ottima scelta per tutti coloro che vogliono approcciare il Padel e cercano un prodotto solido e semplice nell’utilizzo, ideale per prendere confidenza con una disciplina dal successo sempre crescente.

