Se cercate un modo per abbassare la temperatura ambiente senza affidarvi a soluzioni costose o che necessitano di un’installazione complicata, allora consigliamo caldamente di valutare l’offerta che eBay ha riservato a questo valido raffrescatore evaporativo, scontato del 34% e acquistabile a soli 56,06€ invece di 84,95€.

Parliamo di un prodotto di ottima fattura nonché perfetto per questo periodo, in cui il caldo asfissiante potrebbe abbassare le nostre energie, facendoci sentire stanchi e spossati. Quello proposto da eBay, come detto, riuscirà ad abbassare la temperatura in maniera naturale tramite la semplice aggiunta di un paio di contenitori di ghiaccio all’interno della vaschetta dedicata.

Un’ottima alternativa al classico condizionatore o climatizzatore, in grado di raffrescare l’ambiente in tempi brevi e non di pochi gradi, come forse ci si aspetterebbe da un prodotto dal prezzo così abbordabile. I vantaggi nell’affidarsi a un raffrescatore evaporativo come questo si noteranno anche sulla bolletta energetica, in quanto questo modello eroga solo 75W, nulla in confronto al consumo elettrico tipico dei climatizzatori fissi. Potrete quindi tenerlo acceso per tutto il tempo che volete, avendo la certezza di non ricevere poi una bolletta salata.

Oltre a rinfrescare l’ambiente tramite l’ausilio del ghiaccio, questo raffrescatore evaporativo vi permetterà di abbassare la temperatura ambiente anche tramite il classico sistema di ventilazione, a cui si aggiunge anche una funzione umidificante, rendendolo un elettrodomestico 3 in 1. Anche la velocità del sistema di raffreddamento vanta 3 diverse opzioni, consentendovi di regolare l’intensità del flusso d’aria in base alle vostre necessità. Segnaliamo, infine, che questo modello vanta un pannello di controllo touch e viene equipaggiato con un pratico telecomando, utile per controllare il raffrescatore a distanza.

Insomma, un prodotto ottimo e dal prezzo abbordabile, motivo per cui se siete interessati a questa offerta, suggeriamo caldamente di dare un’occhiata alla pagina dedicata su eBay e di approfittare di questa occasione finché siete in tempo.

Oltre a ciò, vi rimandiamo anche ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport e prodotti cinesi. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!