Rainbow Six Siege, FIFA 20 e molti altri giochi in forte offerta sullo store Xbox!

Buone, anzi buonissime notizie per tutti i possessori di un Xbox One: lo store della celebre console da gioco di Microsoft ha infatti messo in forte sconto una pletora di titoli dal grandissimo interesse, permettendoci così di recuperare opere dall’indiscusso valore ad un prezzo super. Tra i giochi in offerta possiamo trovare sia titoli recentissimi come DOOM Eternal, Resident Evil 3 Remake che anche qualche ancora validissima gloria di qualche anno fa come Tom Clancy’s Rainbow Six Siege e Far Cry 5. Si tratta quindi di un’ottima occasione per mettere le mani sopra a qualche titolo validissimo senza dover per forza imbarcarsi in spese assurde.

Di seguito le offerte più interessanti attualmente in corso sullo store Xbox:

Ad essere attualmente in forte sconto sullo store Xbox non sono però solamente i titoli dell’elenco qui sopra, ma anche tanti altri giochi interessantissimi come Fallout 76, The Witcher 3 Game of the Year Edition e molti altri ancora. Se siete interessati a scoprire tutti i titoli attualmente in offerta sullo store Xbox potete dare un’occhiata alla lista completa seguendo comodamente il link qui sotto.

» Clicca qui per dare un’occhiata a tutti i titoli a prezzo scontato sullo store Xbox «

