Rasoi elettrici e tanti elettrodomestici Philips in offerta su Amazon

Su Amazon ha preso il via una nuova ondata di offerte, tutte dedicate ai prodotti Philips! Stiamo parlando di grandi sconti, che vi permetteranno di acquistare a prezzi d’occasione rasoi elettrici ed epilatori ma anche alcuni elettrodomestici come ferri da stiro, asciugacapelli ed addirittura frullatori. La promozione è ottima, così come lo è il marchio coinvolto e del resto, ancora oggi Philips è una garanzia di qualità costruttiva e affidabilità, con prodotti di ogni tipo in grado di durare per anni, mantenendo intatte le loro performance e le loro funzionalità.

Insomma, articoli decisamente intriganti, tra cui non possiamo fare a meno di segnalarvi l’ottimo rasoio elettrico di precisione Philips Serie 9000 Wet&Dry, che potrete acquistare scontato del 60% al prezzo di soli 179,99€ anziché gli originali 449,00€! In grado di tagliare fino al 20% di peli in più rispetto alla concorrenza, attraverso l’utilizzo combinato della tecnologia Contour Detec che rileva i contorni del viso e fa seguire dalle lame la linea del volto, e del sistema di lame V-Track Pro che solleva i peli, il Philips Serie 9000 Wet&Dry ottimizza la rasatura diminuendo le passate sulle pelle. Dotato anche di un comodo display che mostra diverse informazioni di utilizzo, tra cui la restante carica della batteria, Philips Serie 9000 Wet&Dry dispone di un’indicatore di blocco da viaggio, un indicatore di pulizia ed addirittura un indicatore relativo all’usura delle testine di rasatura, così da notificare la sostituzione ed evitare fastidiose irritazioni. Infine, non è da sottovalutare l’ottima funzione Smart Clean Pro che, al semplice tocco di un tasto, si occupa di pulire, lubrificare ed asciugare il rasoio i completa autonomia!

Insomma, il non plus ultra dei rasoi elettrici che, per altro è solo uno dei numerosi prodotti in offerta che troverete nella selezione di Amazon, ed il nostro consiglio è quello di visitare la pagina dedicata alla promozione e cercare lo strumento più utile alle vostre necessità. Prima di lasciarvi spulciare le offerte Philips su Amazon, vogliamo ricordarvi di iscrivervi ai nostri quattro canali Telegram dedicati alle offerte, dove sarete continuamente aggiornati sulle offerte relative a tecnologia, hardware, smartphone e prodotti cinesi, come Huawei e Xiaomi.

I migliori prodotti Philips in offerta

