Rasoio Braun 5140S a meno di 90€ nel Solo per oggi MediaWorld!

Dopo avervi proposto quelle che sono le principali offerte del giorno Amazon, è arrivato ora il momento di scoprire anche le proposte Mediaworld che, grazie alle sue offerte “Solo per oggi”, si propone anche per questo lunedì con una grandiosa selezione di articoli in promozione, e con sconti che, fino alla mezzanotte di oggi, vi permetteranno di risparmiare anche il 50% su tantissimi prodotti di alto livello, il tutto con la possibilità di richiedere la consegna al piano gratuita per i grandi elettrodomestici.

Diverse le proposte ma, tra le varie, vi segnaliamo che risalta maggiormente è quella che riguarda il rasoio ricaricabile Braun Wet&Dry 5140S, che per le prossime ore troveremo all’incredibile prezzo di 89,99€ anziché a 209,00€, per quello che è probabilmente il prezzo più basso mai raggiunto da questo specifico prodotto!

Il rasoio Braun Wet&Dry 5140S è dotato degli ultimi ritrovati tecnologici in quanto a cura delle pelli sensibili, ed è in grado di adattarsi in base alla densità della barba, grazie alla funzione di AutoSensing del motore, in modo da ottimizzare la rasatura ad ogni passata anche grazie alla sua testina flessibile che, muovendosi in otto direzioni diverse, riesce a catturare e tagliare la barba in modo efficace anche nelle zone del volto più difficili. Le lamine del Braun Wet&Dry 5140S hanno 899 fori che consentono una rasatura perfetta, lasciando appena 0,058 mm di pelo, così da proteggere la pelle in modo impeccabile e lasciandola sempre morbida, anche in caso di peli distesi o che crescono in direzioni differenti.

Il Braun Wet&Dry 5140S è stato progettato per essere funzionale sia per le rasature a secco che con quelle sotto l’acqua corrente, con un’impermeabilità al 100% valida fino a 5 metri di profondità, garantendo sempre ottimi risultati ed una pelle liscia. È inoltre provvisto di un rifinitore di precisione, che permette di definire e delineare in modo preciso le linee della barba e delle basette. La batteria Li-Ion offre ottime prestazioni a questo rasoio ricaricandosi in appena un’ora con circa 50 min di autonomia, ed il suo livello viene indicato tramite il display attraverso tre livelli di ricarica.

Le offerte valide per ancora poche ore sullo store online di MediaWorld sono molte, e per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da poter trovare l'articolo più in linea con le vostre necessità.

