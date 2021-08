Rasoio elettrico Braun Series 7 a metà prezzo su Amazon!

Dopo aver dato uno sguardo alle prime offerte del giorno, torniamo ancora una volta su Amazon per parlarvi di una nuova ed interessante iniziativa che coinvolge i migliori prodotti per la cura della persona targati Braun, come tagliacapelli, rifinitori, epilatori e tanto altro ancora, il tutto con sconti che possono raggiungere una percentuale del 47%!

La lista dei prodotti attualmente in promozione è piuttosto numerosa e variegata ma, tra le varie offerte disponibili, vi consigliamo di dare uno sguardo al rasoio elettrico Braun Series 7, in particolare il modello 70-B1200s. Si tratta di un prodotto generalmente disponibile alla mastodontica cifra di 239,99€, ma oggi è acquistabile a “soli” 129,99€, grazie ad uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

Si tratta di un rasoio elettrico dalle ottime specifiche tecniche, perché possiede una testina che si adatta efficacemente ad ogni tipologia di barba e faccia, in modo tale da consentire una rasatura profonda e uniforme. Vanta la tecnologia AutoSense, che gli consente di riconoscere e successivamente adattare la potenza di taglio in base alla densità della barba.

Inoltre, essendo un rasoio appartenente alla linea Wet&Dry, promette di essere al 100% impermeabile agli schizzi oppure agli getti d’acqua. Poi, grazie alla sua batteria agli ioni di litio, assicura fino a tre 3 settimane di rasatura (50 minuti circa di utilizzo incessante ndR), con la possibilità di ricaricarla in cinque minuti mediante la ricarica rapida.

Insomma, un prodotto dalle ottime caratteristiche che, considerando il suo nuovo prezzo di vendita, diventa un autentico best-buy della categoria. Chiaramente, le offerte non sono poche, motivo per cui vi consigliamo di visitare la pagina dedicata per scoprirle tutte e acquistare quello che secondo voi è il miglior articolo adatto alle vostre esigenze.

