Rasoio elettrico Philips S7940 a 99€ nel Solo per Oggi di MediaWorld!

Anche oggi è arrivato il momento di confrontarsi con quelle che sono le offerte dei Solo per Oggi di MediaWorld dove, fino alla mezzanotte di oggi, è possibile trovare una vasta selezione di articoli ad ottimi prezzi, tra cui non mancano smartphone, smart TV, e piccoli e grandi elettrodomestici con sconti che arrivano anche a tagliare del 50% il prezzo originale! Vista la super convenienza di queste offerte, il nostro consiglio è quello di sfruttare subito queste occasioni prima che possano esaurirsi i prodotti, anche per iniziare a pensare ai regali di Natale da fare.

Tra le molte offerte presenti sul portale, vogliamo segnalarvi quella che riguarda il rasoio elettrico Philips S7940 che solo per oggi può esser acquistato a 99,99€ anziché a 199,99€. Questo particolare rasoio è indicato per le pelli sensibili, e fornisce una rasatura precisa e delicata grazie al particolare sistema SkinGlide che permette alle testine di scorrere su delle particolari microsfere, senza creare irritazioni. Le testine poi, flessibili e multi-direzionali, sono in grado di seguire le linee del viso adattandosi a qualsiasi curva, anche nei luoghi difficili da raggiungere. Philips S7940 può esser usato sia per una rasatura a secco o sulla pelle bagnata e grazie al suo particolare rivestimento che lo rende impermeabile, può esser usato anche comodamente sotto la doccia.

Le particolari lame di Philips S7940 sono progettate per tagliare con precisione al primo passaggio i peli, senza tirarli, ed il sistema BearAdapt rileva le aree ad alta densità di peli e regola automaticamente la potenza. Collegando il rasoio con lo smartphone attraverso l’app GroomTribe è possibile ricevere indicazioni su come affrontare particolari problemi della pelle e, dopo ogni rasatura, è in grado di fornire consigli personalizzati per monitorare i progressi. La batteria è in grado di ricaricare Philips S7940 in appena 1 ora e farlo durare per oltre 50 minuti, mentre la presenza di una ricarica rapida permette, in appena 5 minuti, di avere la carica per effettuare una rasatura completa. Infine nella confezione di Philips S7940 è presente anche un rifinitore di precisione SmartClick per regolare i baffi e rifinire le basette.

Gli articoli inclusi nel Solo per Oggi di MediaWorld sono veramente tanti e differenti fra loro, per questo il nostro consiglio è quello di visitare la pagina relativa alla promozione, così da trovare quella più adatta alle vostre necessità.

